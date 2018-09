Tanti i calciatori che durante l'ultima sessione di mercato sono stati accostati ad altri club: “Volontà dei big? Precisiamo. A me risulta che nessuno abbia fatto, in tal senso, una dichiarazione ufficiale - ha sottolineato Jajalo -. Sono venute fuori solo ipotesi e la gente le ha prese per verità. E ci siamo chiusi in noi stessi per evitare ulteriori pressioni. Non voglio entrare nelle cose degli altri, ogni giocatore o allenatore ha qualche momento di difficoltà. Però Tedino merita rispetto e si può parlare solo bene di lui. Se, dopo il gol, Trajkovski è corso ad abbracciarlo significa che il rapporto c’è“. : “Volontà dei big? Precisiamo. A me risulta che nessuno abbia fatto, in tal senso, una dichiarazione ufficiale - ha sottolineato Jajalo -. Sono venute fuori solo ipotesi e la gente le ha prese per verità. E ci siamo chiusi in noi stessi per evitare ulteriori pressioni. Non voglio entrare nelle cose degli altri, ogni giocatore o allenatore ha qualche momento di difficoltà. Però Tedino merita rispetto e si può parlare solo bene di lui. Se, dopo il gol, Trajkovski è corso ad abbracciarlo significa che il rapporto c’è“.

Infine, Jajalo ha parlato dei suoi alti e bassi con il pubblico del Barbera: "Sono stato sempre me stesso, con i fischi e con gli applausi. Non leggo le pagelle, so come ho giocato e come mi sento dopo ogni prestazione. Niente scuse se si gioca male. Ogni calciatore dovrebbe comportarsi così. Ho già superato Cavani, Vazquez e Amauri? Sono felice. Allora è proprio una vita che sono qui! Mi auguro piuttosto di rimanere nel cuore dei tifosi. Io nella storia? Per entrarci debbo tornare in A con il Palermo“.

. Il centrocampista bosniaco è uno dei leader del Palermo, ma questa estate si era paventato un suo possibile addio. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il classe '88 ha però smentito il tutto: “Mai detto di voler andar via. Storie inventate. Ci sono state timide proposte che non andavano bene alla società e a me. Palermo mi piace. Emozione che condivido con la famiglia. E mi sento al 100% del Palermo. Non ho idee sul futuro, nel calcio può succedere di tutto. Finché sono qui c’è solo Palermo. C’è tanta strada da fare. Rinnovo? Si vedrà. Un eventuale contratto dovrà essere vantaggioso per me e per il club. In quanto al discorso economico, da quando sono arrivato mi accordo col club su come e quando percepire gli stipendi. Non è un segreto o un problema“.: “Nestorovski non si discute, anche nei periodi più complicati. È stato in Nazionale, al centro del mercato, non sapeva fino all’ultimo se restare o meno, ora con la testa sgombra da pensieri, è concentrato al 100% sul Palermo. Tornerà a far gol in doppia cifra. Averlo uno come lui! Trajkovski con l’età e il figlio ha trovato la sua dimensione. Nessun dubbio che sia un calciatore di alta qualità e si è visto. Non è semplice fare gol come i suoi. Gli mancava la fiducia. Sarà il vice Coronado? Per me è anche più forte. Falletti cresce ogni partita“.