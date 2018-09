. L'attaccante macedone sembra esser finalmente determinante per il Palermo. Due i gol già messi a segno nelle prime gare di campionato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Zulte Waregem si è espresso così: "La strada è molto lunga. Sto bene e ho una grande voglia, come tutti quelli che l’anno scorso hanno visto sfumare all’ultimo una Se­rie A che abbiamo inseguito a lungo. Vogliamo ripren­derci quello che era nostro. L’anno scorso abbiamo perso punti importanti nei minuti finali per cali di concentrazione. Credo che una vittoria come quella di Foggia possa dare una grande spinta a tutti".: "È importante, mi piace, ma non credo che si possa parlare di una metamor­fosi, a volte mancano le condi­zioni perché la ruota giri per il verso giusto. Tedino mi ha sempre spronato. Spero che questo numero mi porti fortuna".: "A volte i gol più facili sono quelli più difficili perché van­no segnati a tutti i costi. Mi riescono i tiri dalla distanza e se la palla va dentro non resta che andare ad abbracciare tutti - ha concluso Trajkovski -. Quello con Tedino è stato un gesto spontaneo e sincero non c’è niente di più bello che condividere la gioia del gol con tutti compagni, ma soprattutto con la panchina".