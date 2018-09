. Il patron rosanero, Maurizio Zamparini, è sbarcato ieri in città per discutere di alcuni temi caldi attorno al club di viale del Fante. Prima la visita a Boccadifalco, poi l'incontro con Foschi, Albanese (presidente Sicindustria) e Vincenzo Di Fresco (dirigente Unicredit), ed infine il summit con Orlando., stesso discorso fatto con Foschi. La presenza del presidente di Sicindustria e del dirigente Unicredit è invece legata a possibili ingressi di liquidità da parte di imprenditori palermitani, anche se Zamparini ha sempre in ballo la trattativa con una cordata americana (che però avrebbe messo dei paletti, ndr).- ha dichiarato Zamparini a Il Giornale di Sicilia -. Il prossimo passo lo faranno in prima persona. Vincenzo Di Fresco è un amico ed è presidente della Fondazione Falcone ma è più facile che venga nominato Ponte. Non c’è nessun collegamento tra lui e questo fondo, ma anche per lui vale lo stesso discorso, ambire all’Europa senza stadio è impossibile".. Proprio per questo Zamparini ha incontrato il sindaco Leoluca Orlando, il quale ha dato la massima disponibilità per la costruzione di una nuova impiantistica sportiva. Questa la base del progetto degli americani e il patron rosanero ha già iniziato a gettare le basi...