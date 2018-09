cosi probabilmente lo aveva solo sognato. Gol di pregevole fattura, e sopratutto decisivi ai fini del risultato, assist illuminanti per i compagni e quella grinta che solo la maglia col numero 10 sulle spalle può darti. Aleksandar Trajkovski, grande protagonista nel primo successo stagionale dei rosa allo 'Zaccheria' di Foggia, è riuscito a trasformare fino ad ora le sue aspettative in solida realtà grazie ad una sorta di rinascita che il macedone sta vivendo in Sicilia. Quasi una seconda vita si direbbe per il trequartista che, dopo le ultime stagioni vissute fra più bassi che alti con in mezzo la retrocessione dalla serie A, sembra totalmente cambiato da quando ha scelto la sua nuova maglia.quella della numero dieci per Trajkovski (c'era il rischio di finire nel dimenticatoio come tanti altri 10 delle ultime annate come Joao Silva, Hjliemark o Di Gennaro, ndr) che però grazie ad un ambiente positivo, creato dal suo più grande sostenitore Bruno Tedino, è riuscito a trasformare in un punto di forza per ricostruirsi e diventare un fattore decisivo in un campionato parecchio livellato come quello della serie B. Già dalla prima sfida di campionato contro la Salernitana, gara sterile dal punto di vista delle conclusioni, l'unico squillo fu quello dell'ex Zulte Waregen con la traversa piena colta a portiere battuto. Con la Cremonese poi il ritorno al gol dopo cinque mesi di digiuno (l'ultimo squillo contro l'Avellino nel match vinto 3-0 al 'Barbera del 21 aprile, ndr) con quel magnifico tiro a giro a togliere le ragnatele dal sette.in casa e la trasferta di Foggia poi anche le buone prestazioni con la nazionale macedone, con un assist decisivo per Pandev nella vittoria contro l'Armenia in Nations League, vere e proprie iniezioni di fiducia per il rosanero tornato in Sicilia ulteriormente galvanizzato e carico per la trasferta in terra pugliese. Dopo un primo tempo però anonimo per tutta la squadra siciliana nella ripresa la scossa è arrivata dalle parole del tecnico Tedino con il Palermo che ha aggredito letteralmente la gara e Trajkovski che è salito prima in cattedra servendo l'assist per il pareggio di Salvi e poi trovando il gol del sorpasso con un altro destro micidiale. La corsa successiva alla rere verso il tecnico e l'abbraccio a Tedino sono la prova di quanto il rapporto di fiducia fra i due sia al suo massimo da quando l'ex Pordenone è arrivato in rosanero.infatti ha creduto nelle qualità del proprio attaccante ed in più occasioni ha tenuto a precisare che quando Trajkovski avrebbe utilizzato il suo potenziale anche il Palermo tutto ne avrebbe giocato. A Foggia è accaduto, con il macedone nettamente due spanne sopra gli altri, adesso ci sarà da confermarsi sabato contro il Perugia per lanciare concretamente la sfida alle avversarie in campionato e puntare con convinzione la promozione in serie A.