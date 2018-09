Alessandro Salvi è stato decisivo nella gara vinta dal Palermo sul campo del Foggia, con il pareggio arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato ma che spiega la fame di gol dell'ex giocatore del Cittadella, schierato in una posizione molto avanzata nel 3-4-2-1 rosanero: "Quando giocavo nella difesa a quattro avevo più compiti difensivi rispetto a ora. Giocando nel centrocampo a cinque arrivo prima e meglio verso la porta. Io nasco come esterno alto, mi piace più attaccare che difendere, sicuramente quando arrivo in zona gol non mi tiro indietro, cerco di segnare oppure di servire al meglio un mio compagno". Un Palermo abile nel piazzare la rimonta in un secondo tempo, quello dello "Zaccheria" praticamente perfetto: "La base deve essere: non mollare mai. Domenica siamo stati bravi a ribaltare la partita, nel primo tempo non abbiamo fatto meglio, forse eravamo timorosi, ma nel secondo tempo siamo usciti con grande convinzione e siamo stati bravi a rimontare".e sa di essere arrivato in una squadra che gioca per il titolo. Anche perchè al suo arrivo in rosanero si è subito reso conto di aver trovato una squadra già forte, ma se possibile ancora migliorata durante l'estate, tra mancate partenze e arrivi di qualità, tra cui il suo: "Da avversario sapevo di affrontare la squadra più forte del campionato, anche se poi è venuto fuori l'Empoli. All'inizio il Palermo era la squadra da battere, non era facile affrontarla e siamo stati bravi a capire i punti deboli che aveva il Palermo, all'andata abbiamo vinto e al ritorno abbiamo creato delle difficoltà. Quest'anno siamo ancora più forti, abbiamo mantenuto i giocatori dati per partenti e abbiamo aggiunto qualche giocatore di qualità. Non sarà facile raggiungere i traguardi perchè dobbiamo ancora amalgamarci al meglio, non si può pretendere tutto subito ma lavorando ci toglieremo delle soddisfazioni".L'ex giocatore del Cittadella ammette che è necessario trovare tanti giocatori in grado di gonfiare le reti avversarie: "Io mi baso anche sulla passata stagione, quando giocavo a Cittadella si segnava in tanti, e questo è un punto di forza. Se Puscas, Nestorovski o altri fanno venti gol è tanto meglio, ma non è facile, quindi ci vuole anche il contributo dei difensori e dei centrocampisti". Qualcuno potrebbe pensare a un discorso fatto in maniera mirata da Tedino all'intervallo di Foggia, e Salvi svela che il tecnico si è limitato a tenere tranquillo e compatto il gruppo: "Il mister non ha detto niente di particolare, ci ha detto di stare tranquilli e giocare come sapevamo, con pazienza. Il gol sapevamo che sarebbe arrivato e con un mix tra bravura e fortuna siamo riusciti a ribaltare la gara. Brignoli? Doveva restare tranquillo e sereno, a volte non c'è bisogno di dirlo. Il gol di Kragl è stato strano, lui è stato bravo ma la traiettoria è stata strana"., che però non è arrivata. L'esterno però fa capire di non essere preoccupato dalla concorrenza con il giocatore campano, anzi di essere contento per la sua permanenza: "Io sono contento che sia rimasto Rispoli, così come tutti gli altri dati per partenti. Così l'ossatura della squadra è ancora più forte. Io non soffro per la concorrenza dei compagni, siamo una squadra e in quanto tale dobbiamo combattere tutti compatti per un obiettivo, che non dico per scaramanzia". Il numero 14 rosanero si sta adattando anche a una nuova realtà sul piano ambientale e delle ambizioni delle due società: "Sicuramente il Cittadella è una società non tanto grande, sicuramente non paragonabile con Palermo. Ci sono ambizioni diverse, le città sono diverse e anche l'ambiente è diverso. A Cittadella si conoscono tutti, si va al campo in bicicletta, quella di Palermo è sicuramente un'altra realtà"., visto che alla soglia dei 30 anni può avere ancora una piccola chance di sfondare nel calcio italiano che conta: "Se non sono mai andato in serie A vuol dire che non sono stato abbastanza bravo, devo fare di più. Magari non mi aspettavo questa chiamata da Palermo a 30 anni, è la stagione più importante e devo giocarmela al meglio. Voglio ripagare al 200% la fiducia della società. Il Cittadella voleva tenermi, ma alla fine hanno cambiato tanti giocatori, non so dire se avrebbero voluto mandarmi via o no. Qui c'è più visibilità rispetto al Cittadella, che è considerata una squadra piccola. Dal canto mio voglio dimostrare se posso far parte del Palermo, cercherò in tutte le partite e gli allenamenti di dare il massimo, poi sarà il campo a decidere se sono all'altezza o no".