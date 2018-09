Lo sognavo da bambino, l’ho sempre inseguito ed oggi è realtà" così su Instagram il calciatore che ha indossato negli ultimi anni le maglie di Siracusa e Livorno (con quella dei toscani ha conquistato la promozione in B da protagonista, ndr).

Esordio dal primo minuto

con questi colori cuciti sul petto - prosegue il post di Pirrello - sin da quando ho cominciato a toccare il

pallone per la prima volta. Onorato e orgoglioso di indossare questa maglia". Ebbene sono passati cinque anni da quando il ragazzo di Alcamo iniziò il suo percorso nelle giovanili rosanero, intorno ai sedici anni, per passare poi alla formazione Primavera dove con Giovanni Bosi in panchina sfiora l'impresa al Viareggio con compagni che esploderanno in seguito come La Gumina. Pirrello invece di restare in rosa viene mandato in prestito per farsi le ossa ed in poche stagioni accumula presenze (30 con il Siracusa e altrettante nella cavalcata trionfale con il Livorno, ndr) ed esperienza utili a trasformarlo in un elemento più che utile per la difesa rosanero tanto che la dirigenza siciliana in estate decide di richiamarlo alla base.

e ben 90' ad altissima intensità per il 22enne che si fa apprezzare per la personalità con cui ha giocato fianco a fianco con elementi esperti come Bellusci e Rajkovic. Una fortunata coincidenza che il Palermo abbia trovato poi il suo primo successo con lui in campo anche se Tedino, già dalla prossima sfida contro il Perugia, potrebbe decidere di puntare ancora su di lui per capire se si è trattato di un caso o se Pirrello può davvero ambire ad un posto in pianta stabile fra gli undici titolari.

deve aver spiazzato non solo il tecnico del Foggia Grassadonia ma anche i tanti tifosi rosanero che vedevano per la prima volta il suo nome fra gli undici in campo, addirittura dal 1'. Per Roberto Pirrello, difensore classe '96 prodotto delle giovanili del Palermo, la gara disputata allo 'Zaccheria' resterà dunque fra quelle scolpite nella mente come una di quelle che ti cambiano la carriera e tramite i social non ha perso tempo ad ammetterlo: "che si mette subito a disposizione di Bruno Tedino in attesa di un impiego, quantomeno a gara in corso. Domenica invece l'esordio dall'inizio, approfittando dell'incertezza sul nome del terzo che avrebbe giocato in difesa,