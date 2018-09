. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il club infatti presenterà oggi al Tar del Lazio richiedendo il blocco dei campionati in attesa del verdetto definitivo della Corte d’Appello federale, che dovrebbe infliggere ai ciociari una pena più severa. Nonostante la situazione sia "cristallizzata", il club di viale del Fante è intenzionato a proporre un calendario alternativo per i recuperi delle partite da giocare in massima categoria, se il verdetto finale dovesse essere la massima categoria..