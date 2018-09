e ricercati sono arrivati e ad impreziosire la prima vittoria del Palermo di Bruno Tedino in campionato è anche il modo in cui questo successo è stato raggiunto. In quel di Foggia si sono viste infatti ancora una volta due gare, quella del primo tempo con i rosanero propositivi ma poco pericolosi e addirittura andati sotto nel punteggio e quella della ripresa con la risposta più bella fino ad ora dei siciliani con una rimonta che ha annichilito i pugliesi di Grassadonia. Era già successo nelle gare precedenti disputate dal Palermo infatti (Vicenza, Cagliari, Cremonese) d'intravedere già quel sacro fuoco nei giocatori dopo aver subito un gol ma, fino a ieri, tale reazione non aveva portato mai più che un pareggio.la delicatezza del match, nonostante si trattasse solo della terza giornata, e durante l'intervallo hanno recepito la lezione impartitagli dal proprio tecnico che più di tutti rischiava qualcosa nel caso di una sconfitta. I gol di Salvi e sopratutto la super prestazione di Trajkovski hanno invece messo in chiaro che anche quest'anno, con questa rosa a disposizione che dopo il mercato estivo è praticamente rimasta quasi inalrerata, può puntare in maniera decisa alla promozione evitando di commettere gli stessi errori della passata stagione. Un segnale alle dirette concorrenti come Benevento, Hellas Verona e Crotone che, al pari dei rosa, possono ambire alla massima serie.dei siciliani che da quando ha quel numero sulle spalle si sente tutta la responsabilità del dover inventare qualcosa sempre e comunque per la sua squadra così come è riuscito a fare nel fantastico secondo tempo contro il Foggia. Un assist, un gol ed una serie di giocate da grande attaccante mettono infatti in chiaro, se mai ce ne fosse stato bisogno, che questo può essere l'anno del macedone sia dal punto di vista delle marcature (con quella di ieri ha raggiunto Rajkovic fra i migliori marcatori stagionali a quota due, ndr) e del carisma messo in campo per trascinare finalmente i rosanero lì dove meritano. Tedino ha ammesso che questa squadra adesso può iniziare a macinare risultati, sabato prossimo col Perugia non poteva esserci miglior banco di prova per scoprirlo.