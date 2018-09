sul campo del Foggia, con un risultato negativo causato in buona parte dalla distrazione del nuovo numero 1 rosanero che si è ribaltato in una vittoria fondamentale, sulla quale a mettere il suggello ci ha pensato proprio il ragazzo nativo di Trescore Balneario con un volo prodigioso sulla conclusione di Deli dalla distanza. E così, il giocatore che era pronto a finire sull'altare dei sacrifici per essere dato in pasto alle critiche e ai giudizi (solitamente affrettati ma questa volta non del tutto privi di costrutto) dei tifosi e degli appassionati della formazione guidata da Bruno Tedino, è diventato anche il giocatore che ha salvato la prima vittoria della stagione. Una vittoria che serviva come il pane, dopo un inizio di annata che aveva visto tre pareggi (uno dei quali trasformato in vittoria ai calci di rigore) e una sconfitta, e che più in generale lanciava segnali poco incoraggianti per un Palermo costruito con ben altre ambizioni.Quel calcio di punizione calciato da Kragl, già prima di essere battuto, sembrava poter essere presagio di sventure. Quando arriva un tiro da una distanza così ragguardevole, la parata è messa ampiamente in preventivo, mentre una papera, oltre che inattesa, rischia di diventare il tuo biglietto da visita per le prossime prestazioni. Così, la botta dell'ex giocatore del Frosinone, per quanto potente e leggermente sporcata dalla deviazione in barriera di Rajkovic, è stata sufficiente a spiazzare un Brignoli non del tutto attento e troppo frettoloso nello spostarsi sul suo lato sinistro. Quasi a voler battezzare un angolo verso il quale l'ex portiere del Benevento si aspettava la fine della traiettoria della conclusione del numero 11 del Foggia. Il risultato, però, è stato catastrofico: Il portiere del Palermo spiazzato, satanelli in vantaggio e situazione emotiva del giocatore e di tutta la squadra nuovamente messa a dura prova.Bizzarri non ha voluto essere da meno del suo collega, e così ha sbagliato clamorosamente l'uscita (ammesso che dovesse necessariamente tentarla) in occasione del calcio di punizione di Trajkovski, corretto verso la porta da un Salvi decisamente più lesto dell'estremo difensore del Foggia. Forse il portiere argentino, in parte scusabile per via dei ben 41 anni presenti sulla carta d'identità, avrebbe potuto fare di più anche nell'occasione che ha deciso la partita: forte e ben piazzata la conclusione da fuori area del numero 10 rosanero, molto meno rapido l'ex di Lazio e Catania nel distendersi, tanto da farsi passare il pallone sotto le braccia. Decisamente più lesto, invece, Brignoli nel volare all'incrocio dei pali per sventare la gran conclusione di Deli qualche minuto più tardi, a conferma del fatto che la reattività, e in un certo senso anche la freschezza mentale fanno la differenza nel ruolo del portiere.La sua natura eccentrica era nota già prima del suo debutto con la maglia del Palermo, anche grazie al gol che realizzò con la maglia del Benevento e che fece piangere il Milan quasi un anno fa. Lo aveva detto lui stesso, nella conferenza stampa in cui fu presentato durante il ritiro di Sappada: "Preferisco rendermi protagonista anche a costo di sbagliare, piuttosto che restare con le mani in mano". Possiamo dire che, al netto sia di errori che di interventi decisivi, il nuovo numero 1 del Palermo sta mettendo in pratica quanto ha detto.