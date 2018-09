BRIGNOLI 7 Due parate salva risultato questa volta per l'ex Benevento con quella sul tiro a giro di Deli che merita grande rilievo. Dona grande sicurezza a tutto il reparto arretrato.RAJKOVIC 6,5 Torna il gigante serbo con interventi decisivi a stoppare i rossoneri.BELLUSCI 7 Grande prestazione per l'altro centrale che si prende la squadra sulle spalle e chiude tutto.PIRRELLO 6,5 Esordio da far tremare le vene nei polsi per il difensore originario di Alcamo che però con grande personalità gioca una gara di spessore senza particolari errori.SALVI 7 Arriva il primo gol per l'esterno sfiorato contro la Salernitana. Fra i migliori in campo.JAJALO 6,5 Geometrie e ordine in campo da giocatore di categoria superiore.HAAS 6,5 A sorpresa dall'inizio e grande apporto di corsa e recupero palla.MAZZOTTA 6,5 L'esterno gioca una gara attenta ma allo stesso tempo propositiva senza risparmiarsi.TRAJKOVSKI 8 Un assist su punizione, poi una magia di destro. Il macedone diventa il fattore decisivo per il Palermo di Tedino che grazie al suo numero dieci salva la panchina.FALLETTI 6,5 Si iniziano a vedere i colpi del sudamericano che cerca tantissime volte la conclusione. Nella ripresa lascia il posto a Murawski per aver corso tantissimo.PUSCAS 6 Lotta e si batte in attacco creandosi anche un paio di buone occasione. La buona notizia? Gioca quasi tutti i 90'.ALEESAMI 6 Il norvegese fa il suo esordio in campionato e ci mette voglia rilevando Mazzotta.MURAWSKI 6 Buon ingresso con personalità per tenere alta la squadra.NESTOROVSKI S.V