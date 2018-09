Posso dire che sapevamo che qui sarebbe stata una partita difficile ed eravamo preparati, però dopo aver preso il gol abbiamo avuto una grande reazione e speriamo che questa gara ci dia una svolta.

Abbiamo dimostrato di poter fare bene e giocato meglio del Foggia. Abbraccio a Tedino? E

ra importante per lui e gli ho dato un po’ di fiducia così come lui la da anche a me.

Spero che continueremo così perchè se prendiamo il ritmo questo può essere un grande Palermo".

. Aleksandar Trajkovski si è preso la palma di migliore in campo decidendo con un gran destro la rimonta del Palermo sul Foggia: "