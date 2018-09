“Abbiamo trovato due piazze caldissime, Salerno e Foggia. Sapevamo che l’inizio era piuttosto difficile, io credo che questa squadra quando recupererà dei giocatori importanti, potrà fare un filotto importante. Sono convinto che quando torneranno tutti, sarà difficile per tutte le squadre affrontarci.

Il Foggia è una squadra che arriva tra le prime otto, sicuramente ai play-off, la mia piccolissima esperienza lo porta a dire. Quando la condizione fisica di Puscas e Nestorovski sarà importante potranno giocare insieme, è un’arma tattica di un certo rilievo. Sono soddisfatto di tutti e due, vuol dire che il gruppo sta rispondendo bene e la squadra sta diventando squadra”.

non può che portare ovviamente al lavoro fatto in panchina da Bruno Tedino che dopo il successo contro il Foggia descrive così l'inizio della stagione:Non siamo arrivati fino in fondo molte volte, ma tre o quattro situazioni pericolose le abbiamo avute. Siamo riusciti a controbattere molto bene, giocando, venendo qui a non fare nessun tipo di tatticismo. Il Foggia ha giocatori già rodati e un ottimo allenatore, sapevamo che era una partita difficile. Nel secondo tempo abbiamo avuto personalità, siamo riusciti sempre a ripartire e a creare grattacapi agli avversari.