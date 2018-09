. Dopo i due pareggi ottenuti contro Salernitana e Cremonese non sono più ammessi passi falsi. L'obiettivo dei rosanero è quello di ottenere la prima vittoria in campionato ma la squadra rossonera sarà un osso duro. A dimostrarlo sono i precedenti della scorsa stagione, con gli uomini di Tedino che tra andata e ritorno hanno ottenuto un solo punto.. L'ex Pordenone è riuscito a ripristinare il feeling con la squadra ma se i risultati non dovessero arrivare la sua panchina inizierebbe a scricchiolare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia il club di viale del Fante avrebbe già pre-allertato Roberto Stellone, allenatore ancora a libro paga con il quale il Palermo nella scorsa stagione ha raggiunto la finale playoff, poi persa, con il Frosinone.