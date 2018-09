si ritorna finalmente in campo e contro il Foggia allo 'Zaccheria' il Palermo di Bruno Tedino, esattamente ad un anno di distanza dell'ultima sfida in Puglia fra rosanero e rossoneri, cerca la prima vittoria del suo campionato che fin qui ha portato solo due punti in virtù dei pareggi con Salernitana d Cremonese. Una gara dunque che assume un valore particolare per il tecnico che nelle ultime settimane ha avuto modo di migliorare la condizione fisica di tanti elementi e sopratutto ha potuto lavorare sul modulo migliore da schierare.Nessuna novità dunque rispetto a quanto paventato durante L'ultima settimana con il 3-4-2-1 che sarà il modulo confermato anche stasera a partire dalle 21 (diretta Livesiciliasport delle 20:10). In difesa Struna acciaccato dagli impegni con la sua nazionale non recupera e dunque al suo posto gioca ancora Szyminski con Bellusci d Rajkovic. A centrocampo Jajalo e Murawski sicuri titolari con Salvi e uno fra Mezzo fra e Aleesami, con il norvegese favorito, sulle fasce. In attacco tutto invariato col doppio trequartista Trajkovski-Falletti e in avanti l'unica punta che sarà ancora Puscas nonostante l'infortunio che in settimana aveva messo in dubbio la sua presenza.Occhio alla formazione pugliese che partendo da un -8 in classifica ha già trovato la sua prima vittoria battendo pesantemente il Carpi ma allo stesso tempo preso una batosta dal Crotone. Un 3-5-2 quello di Grassadonia in cui in difesa giocheranno Tonucci, Camporese e Martinell mentre a centrocampo Busellato, Carraro e Chiaretti formeranno il muro con Loiacono e Kragl sulle fasce. In attacco senza Galano spazio a Mazzeo con Cicerelli a supporto.: Bizzarri; Tonucci, Camporese, Martinelli; Loiacono, Busellato, Carraro, Chiaretti, Kragl; Cicerelli, Mazzeo. Allenatore: Grassadonia.: Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Aleesami; Trajkovski, Falletti; Puscas. Allenatore: Tedino.: Livio Marinelli di Tivoli.