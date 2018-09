A disposizione: 12 Sarri, 22 Noppert, 3 Ranieri, 6 Loiacono, 15 Cavallini, 17 Cicerelli, 23 Rubin, 25 Gerbo, 27 Boldor, 28 Arena, 29 Ramé, 32 Gori.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

PALERMO: 1 Brignoli, 31 Pirrello, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 32 Haas, 8 Jajalo (cap.), 20 Falletti, 27 Mazzotta, 10 Trajkovski, 29 Puscas.

A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 9 Moreo, 11 Embalo, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 30 Nestorovski, 35 Murawski.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli)

Palermo bene nei primi minuti poi calato alla distanza e passato in svantaggio sugli sviluppo di una punizione di Kragl su cui Brignoli non può nulla.29' Bella palla di Trajkovski per Mazzotta che però non trova l'attimo giusto per crossare in area.24' Bella azione di contropiede di Trajkovski che serve Falletti. Il numero 20 salta un difensore ma il suo tiro viene deviato.21' Punizione per il Palermo in area rossonera per fallo su Salvi.18' Occasione per Puscas di testa su cross di Haas, la conclusione del rumeno esce alta sopra la traversa.14' Su punizione di Kragl Rajkovic sporca un pallone che Brignoli para con un grande intervento.8' Ci prova Zambelli con la prima conclusione dei padroni di casa.2' Falletti ci prova da fuori, palla alta.1' Conclusione di Trajkovski che prova ad incrociare, para Bizzarri e poi spazza la difesa.Batte il Palermo,Ecco i giocatori in campo.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Tedino sceglie il 3-4-2-1 con le novità in difesa di Pirrello con Rajkovic e Bellusci e di Haas a centrocampo al posto di Murawski. In attacco Puscas supportato da Falletti e Trajkovski.: Kragl 37'.: 1 Bizzarri, 5 Tonucci, 31 Camporese, 14 Martinelli, 13 Zambelli, 4 Agnelli (cap.), 8 Carraro,, 11 Kragl, 10 Deli, 20 Chiaretti, 19 Mazzeo.Ammoniti: Deli 10', Bellusci 12'.