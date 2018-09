Intendo trovare un nuovo presidente per una nuova gestione. Servirà però anche la disponibilità per investimenti che una città come Palermo si aspetta, stadio e centro sportivo soprattutto. Per mirare all’Europa non si può andare avanti con queste strutture".

. Il futuro del Palermo sembra sia pronto a delinearsi nei prossimi giorni, con l'attuale patron intenzionato a cedere la società. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, il proprietario del club di viale del Fante, Maurizio Zamparini ha affermato: "Trenta giorni al massimo, poi conto di uscirne definitivamente, ma il Palermo devo lasciarlo in buone mani. Sono attaccato a questa città e quando una società come questa è sul mercato si avvicinano persone che magari non sono positive al cento per cento. Ma ho sbagliato una volta e non ripeterò l’errore. Spero che l’arrivo di nuovi investitori porti entusiasmo.: "Si sta rivelando una persona seria, ha voglia di misurarsi con il compito che gli spetterà - ha dichiarato Zamparini -. Presidente? Sarebbe certamente di livello, ma aspettiamo. Bisognerà vedere anche le intenzioni dei nuovi investitori. Palermo però ha un bacino mondiale, ci sono possibilità di ritorno enormi. I tanti palermitani all’estero possono far sì che il Palermo sia appetito da un certo tipo di finanze".: "Il Palermo l’anno scorso aveva più spirito di squadra. Se devo essere sincero le prime due partite non mi hanno fatto una grande impressione. C’è da dire che adesso vanno reinseriti Rispoli, Aleesami e Chochev. Ma io non mando messaggi a Tedino: da quando c’è Foschi nemmeno parlo più con lui. La partita di Foggia è comunque importante per il Palermo, non per Tedino; per vedere che squadra abbiamo. Possibilità di Serie A? Sperando che non ce la rubino come la passata stagione… tutti hanno visto, tranne i giudici. Frosinone? C’era una cricca che li voleva promossi: un comportamento antisportivo e un arbitro che non doveva arbitrarci"