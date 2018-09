ed un cambio di modulo. Nella vigilia del ritorno in campo per la sfida di campionato fra Palermo e Foggia in casa rosanero iniziano a trapelare le prime indicazioni su quelle che sarà la probabile formazione scelta da Bruno Tedino per affrontare l'insidiosa trasferta dello 'Zaccheria'. Innanzitutto l'idea del doppio attaccante, a lungo accarezzata dal Tedino durante la sosta per le nazionali, dovrà attendere ancora alla luce dei problemi fisici patiti dal neo acquisto George Puscas durante uno degli ultimi allenamenti. Un contrattempo per il tecnico che quindi lo costringe a ridisegnare la propria squadra pensando ad un impiego del rumeno probabilmente a mezzo servizio.per Iljia Nestorovski con la punta macedone che dovrà giocarsi la sua ennesima chance per convincere l'allenatore e tornare a segnare un gol in campionato che manco dallo scorso aprile. Un digiuno dalla rete che Tedino si augura di veder spezzare proprio in terra pugliese magari grazie ad un assist del connazionale Trajkovski. Nel 3-5-1-1, pensato per ovviare all'assenza probabile di Puscas, è stata messa da parte anche l'idea del doppio trequartista con Falletti che nonostante i progressi dal punto di vista della tenuta non sembra ancora aver convinto il tecnico rosanero.la folta mediana dove oltre agli inamovibili Jajalo e Murawski troverà posto anche lo svizzero Haas. Il calciatore in prestito dell'Atalanta nelle ultime due gare di campionato ha dimostrato di aver un'ottima propensione offensiva, andando a generare con una sua conclusione il gol del pari di Mazzotta contro la Cremonese. Sulle fasce confermati proprio Mazzotta, anche se Aleesami è tornato abile e arruolabile, è Salvi. In difesa, davanti a Brignoli, la novità dovrebbe essere quella del ritorno dall'inizio di Struna che ritroverebbe i compagni di reparto Bellusci e Rajkovic.