Bisogna trovare un sistema di gioco che consenta alla formazione rosanero di essere ermetica in fase difensiva e pericolosa in quella offensiva. Ecco perchè il tecnico friulano, in conferenza stampa, parla della necessità di trovare un'identità al fine di fare bene in questo campionato: "Secondo me, non sono importanti i numeri ma gli sviluppi nelle varie fasi anche in non possesso. Serve un sistema di gioco identificativo, ma anche uno con cui poter forzare nei momenti di difficoltà. Ci sono giocatori specifici per dei sistemi e alcuni che fanno fatica nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1, ma che ci danno alternative ai sistemi su cui stiamo lavorando. Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni migliori. Con un po’ di pazienza e il recupero di molti ragazzi il Palermo può essere bello e vincente. Ne sono sicuro".Anche perchè in casa Palermo ci sono giocatori importanti e che possono dare una grande mano in ogni momento delle partite: "Bisogna certamente oliare i meccanismi e dal 1° settembre a oggi non è automatico vedere certe cose, il tempo farà superare le difficoltà". Si parla anche dei giocatori che non hanno avuto modo di cambiare maglia prima della scadenza del 31 agosto, entro la quale era possibile effettuare trasferimenti. Tedino sostiene che chi è rimasto, nonostante offerte che non si sono poi tramutate in affari completati, non hanno avuto bisogno di essere richiamati all'ordine per il bene del Palermo: "Il 31 agosto non è andato via nessuno ma non c’è mai stato un richiamo a questi ragazzi. Semmai c’è la convinzione giusta e il recupero di energie nervose spese in precedenza. Sono contento di quello che può riuscire in questo Palermo".Due pareggi in altrettante partite non sono il miglior biglietto da visita possibile, ma il tecnico rosanero parla del fatto che la rosa a sua disposizione non può non avere bisogno di tempo per carburare e oliare certi meccanismi: "Anche l’anno scorso abbiamo avuto un inizio lento, non facendo bene sul piano del gioco. Abbiamo giocatori di peso, con determinate caratteristiche e che hanno bisogno di tempo per entrare in condizione, ma non sono alibi che mi invento io. Il mio mestiere lo so fare, sarò antipatico o simpatico ma lo so fare. Falletti non ha giocato per un anno, è ovvio che faccia fatica. Puscas è in ritardo, così come Rispoli, Chochev e Aleesami. Al completo il Palermo sarà una squadra forte. A Salerno abbiamo fatto un primo tempo buono e un secondo tempo discreto. Con la Cremonese tirare nove volte dentro l’area non è da poco".