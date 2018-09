. E' arrivata ieri la sentenza del CONI che ha praticamente spento ogni speranza per la società rosanero di andare in A. L'imprenditore friulano però non è intenzionato a fermarsi: "In questo momento chiederemo alla Figc o al Tar di bloccare il campionato - ha dichiarato Zamparini intervistato da Il Giornale di Sicilia -. I miei legali stanno studiando attentamente la situazione per far sì che il Palermo torni in Serie A e il Frosinone vada in Serie B. Non vedo perché non debba essere così. Si recupereranno le partite e devono riparare il malfatto. Non possono dire che il Frosinone ha rubato per poi fare finta di nulla. Stiamo anche valutando una richiesta per i danni".: "Noi vogliamo andare in A al posto del Frosinone, fare i calendari non sarà un problema: noi in Serie A affronteremo le squadre contro cui ha già giocato il Frosinone e loro giocheranno le due partite contro le avversarie incontrate da noi, quelle contro cui abbiamo pareggiato. Non voglio una Serie A a 21 squadre, il campionato così non verrebbe falsato - ha concluso Zamparini -. Daremo battaglia per far sì che ciò accada".