. Nella giornata di ieri era circolate delle voci in merito al un affare già fatto tra Zamparini a Antonio Ponte, ma non è cosi. Intervistato da Il Giornale di Sicilia il patron della società di viale del Fante ha precisato: "Non è una cosa che si può fare nel giro di un minuto...".. L'immissione di nuovi capitali è obbligatoria: "Sicuramente in questo momento stiamo continuando gli incontri - ammette Zamparini - ma dobbiamo ancora andare avanti".: "Ci siamo incontrati venerdì e stiamo passando al vaglio alcuni dati sull’operazione. Domani (oggi, ndr) torno nei miei uffici, poi ci vedremo di nuovo".: "C’è ancora in ballo Follieri, ci sono ancora in ballo gli americani". Per quanto riguarda l'imprenditore foggiano la negoziazione è ancora in fase di stallo dopo le richieste avanzate dall'avvocato Sergio Anania. Mentre della cordata americana si sa ancora ben poco, l'unico dato certo è che in questo momento il Palermo è in ballo su tre fronti...