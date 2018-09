n'inversione con la recente tendenza che ha visto la società puntare più sui talenti nati nei propri settori giovanili (oltre a Mazzotta nella rosa di Tedino ci sono anche Accardi, Fiordilino, Gallo e Lo Faso) rispetto ai tantissimi stranieri che si sono alternati negli ultimi anni in Sicilia. Adesso dunque c'è la speranza concreta che nella stagione attuale, dato che Fiordilino e Lo Faso possono giocarsi le proprie chance di scendere in campo con un certa continuità in un campionato lungo come quello della serie B, e sopratutto in futuro si possano vedere sempre più marcatori nati nella propria città far esultare la tifoseria di fece rosanero.

, in cui uno o più giocatori nati nella città del proprio club di appartenenza entravano regolarmente nel tabellino dei marcatori. Il gol di Antonio Mazzotta, palermitano del quartiere Falsomiele, del definitivo 2-2 contro la Cremonese nella seconda giornata di serie B assume dunque diversi significati partendo dal semplice fatto che è stato realizzato da un calciatore nato e cresciuto sognando i colori rosanero. Il terzino sinistro, prodotto della Primavera protagonista dello storico scudetto conquistato nel 2009, è entrato infatti nello speciale club di calciatori palermitani che, dall'anno della rinascita del club dopo la radiazione, sono ormai nella storia della società di viale del Fante.ha allungato a due stagioni di fila la striscia di rosanero palermitani che entrano nel tabellino dei marcatori, cosa che non accadeva proprio dal 2009 in cui il terzino vinse lo scudetto Primavera ed in prima squadra Giovanni Tedesco segnava invece il suo ultimo dei nove gol realizzati col Palermo lungo quattro stagioni, dopo la grande stagione di Antonino La Gumina che l'anno scorso con i suoi nove centri spezzò finalmente il digiuno di reti realizzate dai 'picciotti'. In questa speciale classifica il bomber volato in estate all'Empoli si piazza alle spalle di simboli del club come Gaetano Vasari (17), Santino Nuccio (13) e a pari merito proprio con Giovanni Tedesco.segno di u