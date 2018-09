Le sfide si disputeranno su campi in terra battuta con tanto di tabellone dedicato che sarà stilato in base al numero di partecipanti e al loro livello di gioco, con l'obiettivo di garantire il tante gare equilibrate. L'arbitraggio sarà affidato agli stessi partecipanti, con la super-visione di un responsabile di gara per giorno o fascia oraria, con il chiaro intento di mantenere uno spirito del tutto giocoso ed amichevole, libero da qualsiasi forma di attrito o scontro non sportivo, tra i contendenti.

In onore del ricordo del Prof. Mercurio (per tutti "Ninni"), indimenticabile organizzatore di numerose manifestazioni sportive analoghe negli anni passati, sarà consegnato un premio "simpatia" a lui dedicato. Il torneo si concluderà il 21 ottobre.

. Un'associazione culturale "no profit", con l'obiettivo di favorire l'aggregazione, il confronto e l'amicizia attraverso lo sport. Il presidente del Circolo, che non ha una sede fisica, è Ignazio Gattuccio mentre la carica di vicepresidente è stata affidata a Maurilio Polizzi. Cofondatori dell'associazione sono Cristiano Giambona, Leonardo Di Gregorio ed Emilio Italiano.