in programma domenica, in trasferta in quel di Foggia alle ore 21, il Palermo si gode anche l'ultimo giorno di pausa concesso da Bruno Tedino dopo che nei precedenti sette giorni ha intensificato i carichi di lavoro approfittando della pausa per le nazionali. A Boccadifalco il tecnico ha dunque avuto modo di migliorare la condizione fisica dei suoi provando schemi e moduli migliori in vista della difficile gara contro i pugliesi. Una settimana, quella appena passata, in cui l'allenatore ha dovuto far a meno di quattro elementi impegnati proprio con le rispettive compagini nazionali.sono arrivati segnali incoraggianti per Tedino in special modo da Carlos Embalo. L'esterno d'attacco, che ha accettato per la prima volta la convocazione della Guinea-Bissau, ha bagnato infatti il suo esordio con un gol nella sfida col Mozambico,valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, terminata con un rocambolesco 2-2. Il gol del classe '94 era servito a pareggiare l'iniziale vantaggio del Mozambico e nel finale è risultato decisivo per la classifica della sua nazionale che nel girone con Namibia e Zambia mantiene la testa del gruppo a quota quattro punti. Per Embalo, che non segnava dalla sfida esterna con il Carpi del 24 ottobre 2017, una grossa iniezione di fiducia da utilizzare al ritorno a Palermo per mettere in difficoltà nelle scelte il suo allenatore.degli altri tre rosanero impegnati invece nei rispettivi match di Nations League. Si chiude con un bilancio di due vittorie per i macedoni Trajkovski e Nestorovski contro Gibilterra e Armenia senza gol da parte dei due attaccanti rosanero. Un solo assist fornito da Trajkovski al genoano Pandev nell'ultima gara vinta con l'Armenia è l'unico squillo con il compagno di reparto Nestorovski che invece subentrato nella ripresa in entrambi i match, proprio per rilevare Pandev, non ha inciso con una marcatura. Male invece la Slovenia di Struna che perde due gare di fila, una in casa con la Bulgaria con il difensore che disputa tutti i 90' terminata 1-2 e l'altra con Cipro persa con il medesimo risultato dove il rosanero non scende però nemmeno in campo. Le condizioni fisiche del centrale, che dovrebbe rientrare nei piani di una difesa a tre, saranno valutate al rientro in Sicilia.