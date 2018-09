. Nei mesi scorsi, però, con tutti i problemi giudiziari dei rosanero vi era come presidente Giovanni Giammarva. Il commercialista palermitano qualche settimana fa ha però deciso di dimettersi. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l'ex dirigente ha parlato del suo addio: "Stare lontano dalla società e dalla tifoseria mi ha creato un grande dispiacere. Così come allontanarmi da Zamparini, una persona buona e generosa. Mi ha reso felice l’affetto della gente. Avrei potuto dare di più ma non mi è stato concesso".: “Lo scontro deriva da una diversa cultura e formazione aziendale - ha premesso Giammarva -. Se mi si affida la responsabilità di dirigere un’azienda, questa deve rispondere alle mie direttive. Il mancato rispetto di questo principio mi ha spinto a prendere quella decisione".: "Lo reputo una persona perbene. Non lo conoscevo, ma l’ho potuto constatare in questi mesi. Ha cercato di conciliare questa situazione dicendomi che non gradiva le dimissioni e che avrebbe voluto ricreare il rapporto con la direttrice amministrativa ma non ho più ravvisato i presupposti. Comunque ho lasciato una società con i conti più al sicuro di prima".