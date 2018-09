col Frosinone il suo nome era fra quelli in cima alla lista fra quelli che avrebbero cambiato aria per consentire un cambiamento in termini economici, senza poter contare più sul famoso paracadute concesso alle retrocesse della serie A. E invece la storia fra Iljia Nestorovski e Palermo, destinata ad interrompersi già dopo i primi giorni di mercato estivo con il macedone molto appetito nonostante una seconda parte di stagione in B distinta da infortuni e prestazioni opache, ha attraversato anche le turbolenze di una sessione di trattative in cui il direttore dell'area tecnica Rino Foschi ha provato in tutti i modi a trovargli una nuova sistemazione ma senza fortuna.prima infatti (con Atalanta, Torino e Udinese interessate ma mai pienamente convinte a formulare una seria proposta, ndr) e nè tantomeno all'estero, con estimatori da Francia, Turchia e Portogallo che non si sono mai avvicinati alla richiesta del club di viale del Fante di 5 milioni per l'attaccante, Foschi è riuscito a trarre da Nestorovski il 'gruzzolo' finale da aggiungere a quello già messo da parte con le cessioni di La Gumina, Coronado e Gnahoré, costringendo la società rosanero ad una politica di spalmatura sul fronte ingaggi dato che lo stipendio della punta, insieme a quelli di altri scontenti rimasti, test a fra i più importanti.superato, ultimo giorno per provare a piazzare giocatori nei mercati esteri ancora aperti, ecco dunque che Nestorovski da pezzo pregiato del mercato non ceduto torna ad essere un valore aggiunto in un Palermo che in attacco può vantare anche la presenza del rumeno George Puscas. Il tecnico Tedino, che fin da subito a provato ad adottare un modulo in cui le due punte potessero coesistere con un trequartista a supporto, nella gara con la Cremonese li ha schierati contemporaneamente solo per qualche minuto anche se l'intenzione è quella di riprovarci dall'inizio se non dalla prossima sfida con il Foggia nelle gare seguenti., ancora punto di forza anche della sua nazionale con il collega in rosanero Trajkovski convocati entrambi nell'attuale sosta per gli impegni in Nations League, diventa quindi quello di riprendersi una sorta di rivincita sulla sorte dopo la scorsa seconda parte di stagione in cui il numero 30, reduce da un girone d'andata da 12 gol , mise a segno soltanto una rete perdendo il posto da titolare nel confronto con La Gumina. Adesso con nuovi stimoli ma sempre con il ritorno in serie A come premio finale Nestorovski proverà ad aiutare a suon di gol la sua squadra, ovviamente con la fascia sa capitano al braccio.