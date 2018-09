Con i campani al primo pallone toccato infatti subito un inserimento a sorprendere la difesa e un tiro alto, che poteva aver miglior fortuna e rompere l'equilibrio del match, mentre con i lombardi due conclusioni nello specchio della porta con una di queste, di controbalzo tenuta bene rasoterra, a propiziare la rete del pareggio di Mazzotta. Tante buone indicazioni dunque per Tedino che ha trovato in Haas il grimaldello giusto per provare a scardinare le difese avversarie quando la gara sembra appiattirsi. toccato infatti subito un inserimento a sorprendere la difesa e un tiro alto, che poteva aver miglior fortuna e rompere l'equilibrio del match, mentre con i lombardi due conclusioni nello specchio della porta con una di queste, di controbalzo tenuta bene rasoterra, a propiziare la rete del pareggio di Mazzotta. Tante buone indicazioni dunque per Tedino che ha trovato in Haas il grimaldello giusto per provare a scardinare le difese avversarie quando la gara sembra appiattirsi.

rappresenrano più di un biglietto da visita: corsa, dinamismo, buona visione di gioco e sopratutto pericolosità in area di rigore. Nicolas Haas si è presentato in questo modo al Palermo sorprendendo i tifosi rosanero, che non conosceva bene il centrocampista svizzero proveniente in prestito dell'Atalanta, ma non lo staff tecnico con a capo l'allenatore Bruno Tedino che già dal ritiro di Sappada ha apprezzato le doti del 22enne. Fino ad ora due spezzoni di gara per Haas in campionato, da subentrato nella ripresa contro Salernitana e Cremonese, e in entrambi i casi due impatti più che positivi.a dispetto della sua giovane età ha già esordito in serie A sotto la guida di Gasperini (9 presenze totali per lui, ndr) e dall'ex allenatore rosanero ha imparato molto in appena una stagione con gli orobici tanto da far percepire in campo con il suo gioco proprio quel dinamismo e la voglia di giocar palla che distinguono il gioco dei nerazzurri. Rino Foschi in estate ha dunque fiutato la possibilità di accaparrarsi, quantomeno in prestito, uno dei talenti del laboratorio Atalanta tentando di affiancargli senza successo un altro nastro nascente del nostro calcio come Pessina.Haas potrà dunque sperare in un maggior impiego in campo, data anche la duttilità nel ricoprire diversi ruoli a centrocampo (dal vice Jajalo alla mezz'ala), e non è da escludere che nel corso della stagione Tedino non gli ritagli uno spazio dall'inizio così come accaduto nella passata stagione ad un altro talento del centrocampo come Gnahoré. L'obiettivo ammesso da subito da parte dello svizzero è quello di tornare in A con la maglia rosanero, chissà poi se le strade si separeranno o se Haas diverrà uno dei giocatori da cui ricostruire un Palermo in massima serie. Intanto Tedino si gode il suo jolly in mediana.