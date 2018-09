per evitare di disturbare la conclusione del compagno di reparto.

insieme non sono stati poi così male, qualche buona accelerazione e il gol iniziale a spezzare l'equilibrio con la Cremonese, poi ad inizio ripresa, complice una condizione fisica non ancora ottimale il calo fisiologico. Per Aleksandar Trajkovski e Cesar Falletti l'esordio al Barbera in campionato, con l'esperimento del doppio trequartista dietro l'unica punta Puscas, non è apparso totalmente da accantonare, anzi da rivedere durante il proseguo della stagione. Peccato che già dalla prossima sfida in trasferta contro il Foggia, dopo la sosta delle nazionali, Tedino potrebbe pensare di cambiare volto all'attacco.infatti con il doppio attaccante (Nestorovski e Moreo) con Trajkovski unico trequartista alle loro spalle l'allenatore friulano ha cambiato idea con la Cremonese facendo scendere in campo per la prima volta in maglia rosanero sia Puscas che Falletti in un 3-4-2-1 che nelle intenzioni avrebbe dovuto creare molto di più in termini si occasioni da rete. Alla traversa colta dal macedone nella prima sfida è infatti seguita nel secondo match la rete spettacolare a giro con proprio Falletti che dopo aver alimentato l'azione tenta in ogni modo di lasciar spazioda parte dell'uruguaiano proveniente in prestito dal Bologna, che nelle ultine settimane ha provato a bruciare le tappe per presentarsi in una forma accettabile al suon primo incontro ufficiale in maglia rosanero. Adesso con la sosta per le nazionali in corso Falletti avrà dunque modo di migliorare ulteriormente la sua condizione e, allo stesso tempo, entrare maggiormente negli schemi del suo nuovo tecnico che, data l'assenza di Trajkovski per gli impegni con la sua nazionale in Nations League, potrà contare solo sul lavoro svolto dall'ex Ternana. Al suo ritorno in Sicilia dunque il nuovo numero dieci rosanero potrebbe trovare un nuovo modulo e un contendente pronto z prendersi il suo posto in campo.il ritorno alla doppia punta con Puscas e Nestorovski che proveranno a prestarsi i piedi. Alle spalle dei due attaccanti Tedino dovrà dunque scegliere con Trajkovski che parte leggermente favorito, data la stima che l'allenatore nutre nei suoi confronti, anche se le quotazioni del collega sudamericano sono netta risalita. Un dubbio che il tecnico dovrà risolvere nei prossimi giorni prima del ritorno in campo.