. In attesa che le trattative per la cessione del club di viale del Fante prendano una piega positiva, l'imprenditore friulano ha deciso di immettere personalmente dei nuovi capitali per riuscire a recuperare dalla situazione in cui versa la società. I mancati addii dei big hanno generato dei mancati introiti che avrebbero fatto comodo al Palermo vista l'assenza di paracadute in questa stagione.. Per tali motivi Zamparini, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha ammesso l'intenzione di introdurre nuovi fondi in società per riuscire a raggiungere l'obiettivo della massima serie: "Abbiamo deciso di immettere nella stagione in corso 15 milioni nel capitale. È uno sforzo economico che la proprietà intende fare per andare in Serie A. Sto cedendo dei miei asset e questi soldi rientreranno nelle mie disponibilità".