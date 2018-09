, ma sopratutto per studiare nuove soluzioni in campo buone per centrare i primi tre punti di questa nuova stagione. A Bruno Tedino la pausa per le nazionali deve essere apparsa come provvidenziale, in un periodo cruciale come quello di inizio stagione con idee non ancora chiarissime sul modulo e gli uomini da utilizzare, visto che potrà lavorare in quel di Boccadifalco con quasi tutto il gruppo a disposizione. Al contrario della passata stagione infatti il tecnico friulano non ha dovuto rinunciare a gran parte dei suoi giocatori nel periodo delle convocazioni che, prima della scelta anche da parte della Lega di serie B di interrompere le gare di campionato, coincideva anche con gare un cui i rosa erano costretti a stravolgere la propria formazione.di calciatori convocabili nella rosa, l'allenatore dovrà rinunciare durante questa pausa, che di pausa ha ben poco dato che i siciliani lavoreranno molto più intensamente, a soli quattro elementi (Trajkovski, Nestorovski, Struna, Embalo). Tedino dovrà quindi studiare delle varianti tattiche, specialmente in attacco, senza due pedine importanti come i macedoni anche se proprio quest'ultimi, conoscendo già i dettami dell'allenatore dalla passata stagione, non avranno difficoltà a calarsi in eventuali nuovi ruoli al ritorno dagli impegni in Nations League.che al Palermo manca in gare ufficiali nell'arco dei 90' dal 13 giugno nell'andata dei play off contro il Frosinone battuto 2-1 al 'Barbera e nello specifico a Tedino dal 21 aprile scorso quando i rosa sconfissero 3-0 sempre in casa l'Avellino prima dell'esonero del tecnico una settimana dopo, bisognerà non commettere innanzitutto gli stessi errori delle prime due sfide con evidenti cali di tensione, che hanno concesso alle squadre avversarie di portarsi a casa l'intera posta, cercando di migliorare decisamente in zona gol, vero e proprio limite di questa nuova squadra.della prossima settimana ha in mente dunque di cambiare il suo attacco puntando molto probabilmente sul doppio attaccante con un trequartista a supporto. L'idea di schierare in contemporanea George Puscas e Iljia Nestorovski prende sempre più corpo con il patron Zamparini che a più riprese ha auspicato questo soluzione in cui il macedone, pezzo pregiato della rosa rimasto dopo un'estate in cui non si è riusciti a combinare una sua cessione che avrebbe rimpinguato le casse societarie, giocherebbe più gare possibili per mantenere, o addirittura aumentare, la sua valutazione visto che il Palermo rappresenta un investimento non da poco.