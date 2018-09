la sosta delle nazionali penserà a come risolvere il problema.

dopo che a Salerno alla prima giornata si era mantenuta la porta inviolata, così come nelle precedenti due sfide di Coppa Italia con Vicenza e Cagliari e nella seppur poco significativa sfida amichevole contro la Sicula Leonzio. Per il Palermo di Bruno Tedino, al di là della nota crisi di gol, il vero punto debole mostrato a più riprese è quello rappresentato dalla scarsa affidabilità rappresentato dal reparto difensivo. L'ultima gara di campionato ha dato infatti ancor di più la prova che la retroguardia rosanero nei momenti cruciali del match commette errori banali regalando occasioni agli avversari.in occasione del primo gol della Cremonese, con la sfera che s'insacca in rete da un posizione più che decentrata sugli sviluppi di quello che nelle intenzioni dell'avversario Strefezza doveva essere un cross, o la marcatura molto leggera di Salvi nei confronti di Mogos libero di battere a rete di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Errori non ammissibili per una squadra che, sulla carta , viene inserita nella griglia delle candidate per la promozione diretta. Bruno Tedino lo sa bene e dunque approfittando delin trasferta ad esempio potrebbe presentarsi il primo avvicendamento fra i pali tra Brignoli e Pomini con l'ex Benevento che nonostante delle buone prestazioni complessive ha manifestato sia contro la Salernitana che con la Cremonese delle amnesie, specialmente sui calci piazzati, che ha messo in difficoltà la sua squadra in momenti critici delle gare. A pesare sull'estremo difensore c'è un adattamento difficile alla piazza esigente come quella di Palermo insofferente agli errori, specialmente se compiuti da nuovi arrivati. Ecco che inizia a farsi strada nella testa del tecnico l'idea d'impiegare Alberto Pomini, secondo portiere che in estate sembrava dover prendere definitivamente il posto da titolare dopo l'ottima seconda parte di stagione in cui tolse il posto a Posavec a suon di ottime prestazioni.nei due portieri un confronto stimolante per il bene della squadra. Discorso diverso invece quello che riguarda proprio nello specifico la difesa che fino ad ora si è sostanzialmente schierata o a quattro, con due centrali e due terzini, a tre con elementi di buona esperienza come Bellusci e Rajkovic che a lungo andare hanno sofferto l'assenza di un terzo elemento di ugual valore. Contro la Cremonese ad esempio Szgminski non ha convinto pef nulla ed ecco che dalla prossima gara l'allenatore potrebbe dare la prima maglia da titolare della stagione allo sloveno Struna, impegnato per ora con la sua nazionale per gli incontri di Nations League. Anche il ritorno del difensore come quello di Pomini si rende dunque necessario per dare una scossa ad una retroguardia tutt'altro che granitica.