PALERMO - Due pareggi nelle prime due partite di campionato per il Palermo di Bruno Tedino. Dal punto di vista delle prestazioni la squadra rosanero non ha di certo entusiasmato, soprattutto in fase difensiva. Zamparini, però, è convinto che con i rientri di tutti gli effettivi la situazione cambierà: "Dopo due partite non si può dire nulla - ha ammesso il patron del club di viale del Fante intervistato da Il Giornale di Sicilia -. Ho visto il Palermo dell’anno scorso. Ancora non siamo al 100%. Ci sono amnesie difensive: non si possono prendere due gol dalla Cremonese per errori nostri, quasi tre se si considera la traversa nel finale. Però abbiamo creato molto in avanti e mi è piaciuto Puscas anche se deve ancora entrare negli schemi".

: "Va capito, sta vivendo una situazione particolare perché fino all’altro ieri era sul mercato - ha premesso Zamparini -. Diamogli il tempo di lavorare e di riprendersi, per la squadra e per se stesso. È chiaro che sarà difficile giocare con due punte, lui e Puscas si sovrappongono per caratteristiche. Ma questo è un compito di Tedino e del suo staff, non mio".

Il suo rapporto con Tedino è ancora buono, ma Zamparini si aspetta qualcosa in più: "Non si parla del suo futuro. L’allenatore ha il gruppo dell’anno scorso con riserve migliori: Haas, Salvi e Mazzotta non c’erano nella passata stagione - ha proseguito il patron -. Embalo può essere utile in certe fasi di gioco e vorrei vederlo di più in campo. Bisogna ritrovare la convinzione di squadra, l’autorità che in certe partite abbiamo avuto nello scorso campionato. Ricordiamo che mancano Rispoli, Aleesami e Chochev. Abbiamo avuto meno incassi del previsto con costi maggiori. Stiamo mettendo a punto un piano di spalmature degli ingaggi e ci sarà una grande attenzione per ridurre i costi"

Infine, Zamparini ha parlato del futuro societario, con le trattative con Antonio Ponte e Raffaello Follieri: "Il mio amico Ponte mi sta seguendo da vicino, con lui c’è un contatto giornaliero e la prossima settimana ci incontreremo di nuovo. Siamo molto avanti con il lavoro. La trattativa con il suo fondo è in fase avanzata, in attesa di invostitori più forti per fare un Palermo migliore. Follieri? Non c’è nessuna garanzia da parte sua. Il giorno in cui porterà quelle reali, non delle lettere ma dei documenti bancari, allora si farà - ha concluso il patron rosanero -. Al momento non abbiamo visto nulla".