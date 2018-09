PALERMO - Venerdì scorso si sono incrociati per poco in campo, giusto qualche minuto nella ripresa prima che Bruno Tedino decidesse di rivoluzione anche l'attacco, ma già dalla prima uscita in casa contro la Cremonese è sembrato chiaro quanto fra George Puscas e Iljia Nestorovski quest'anno ci sarà una sorta di continuo ballottaggio ogni settimana per capire chi dei due scenderà in campo o, addirittura, se il tecnico rosanero sceglierà in futuro di schierarli in pianta stabile l'uno al fianco dell'altro. Dalle indicazioni provenienti dal match pareggiato a fatica contro i lombardi è emersa già a chiare lettere un pò quella che sarà la volontà di Tedino almeno per le prossime gare: iniziare con l'ex prodotto del vivaio dell'Inter e poi schierare a gara in corso il macedone per raddrizzare un risultato negativo o mantenerne uno già acquisito., che si rende necessaria dal momento in cui Nestorovski non ha più trovato un'altra destinazione durante la finestra di mercato estiva e nemmeno in quella supplementari con i mercati esteri, dunque potrebbe presentarsi già dalla prossima sfida dopo la sosta per le nazionali in trasferta contro il Foggia. Nella prima fase di gara con la Cremonese infatti, con un Palermo schierato col 3-4-2-1, un Puscas ancora in evidente ritardo di condizione fisica ha fatto vedere solo qualche buon movimento da punta vera sfruttando il suo possente fisico e provando a duettare in qualche occasione anche con i trequartisti Trajkovski e Falletti, anch'essi poco ispirati dati i pochissimi allenamenti messi nelle gambe nelle ultime settimane.alla difesa a quattro e sopratutto la presenza di due punte a creare maggior densità in attacco (prima appunto Nestorovski e Puscas e poi l'ex Inter Zapresic e Moreo, ndr) i rosa sono stati in grado di essere maggiormente pericolosi nell'area della Cremonese creando con lo stesso Nestorovski l'occasione buona per il pari e poi raggiungendo proprio il pareggio con Mazzotta. Due volti dunque dello stesso Palermo che ha messo forse maggior intensità e grinta quando il risultato era tornato in salita e che porterà Tedino in queste due settimane di pausa a pensare addirittura ad un diverso approccio alle prossime sfide di campionato. Non è da escludere infatti che con un condizione fisica in crescita da qui al termine del girone d'andata e, allo stesso tempo, una maggiore intesa fra le due punte a disposizione del tecnico friulano Puscas e Nestorovski non possano diventare una delle coppie da gol più prolifiche del campionato cadetto.