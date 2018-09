. Un bottino non certo entusiasmante, ma le prime gare sono sempre un'incognita. A confermarlo è anche Rino Foschi, Direttore dell'Area Tecnica del Palermo: "Stiamo lavorando e dobbiamo continuare così. Sapevamo che le prime gare sarebbero potute essere complicate dopo un mercato nel quale potevano uscire tanti giocatori - ha ammesso il dirigente rosanero ai microfoni di Stadionews.it -. Dopo due partite non me la sento di dire sciocchezze. Dobbiamo mandare via un po’ di pressione, veniamo da due anni di disastro. Abbiamo una squadra importante. Ci serve serenità e ottimismo. Niente pessimismo, siamo solo alla seconda di campionato”.: "Il Palermo necessitava di fare una campagna acquisti in attivo. Senza paracadute abbiamo dovuto incassare più soldi possibile. Abbiamo ceduto tre giocatori, facendo un attivo di 18 milioni. Per gli altri sono arrivate offerte non congrue; cercavano la categoria superiore e noi cercavamo soldi ma non siamo riusciti ad accontentarli. Il mercato è difficile per tutti. Secondo me, nel complesso abbiamo fatto abbastanza bene".: "Non ci sono frizioni, è una grande stupidaggine. Sono un professionista serio. Preferisco stare zitto e lavorare. Sono venuto a Palermo per fare qualcosa di buono, per aiutare Zamparini. Le chiacchiere non mi interessano. Discussioni con il patron le ho da vent’anni, ma sono normali per due persone con questo carattere. Vogliamo limitare i danni dell’anno scorso, a livello generale - ha concluso il dirigente della società rosanero -. Tutti si devono guardare allo specchio ed essere professionali per questa maglia, per la città e per i tifosi, pochi o molti che siano".