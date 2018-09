, partenze in attesa da un momento all'altro ma che alla fine non si sono concretizzate, e soprattutto le prime prestazioni tutt'altro che incoraggianti sul piano atletico e su quello della concentrazione. L'arrivo del mese di settembre sembra suonare quasi come una liberazione per il Palermo, che finora non ha ancora vinto una partita sulle quattro disputate tra coppa Italia e campionato. Ne ha persa una sola, quella della Sardegna Arena contro un Cagliari che è comunque di una categoria superiore, ma dopo i primi 360 minuti di questo avvio di stagione (che diventano 390 con l'aggiunta dei tempi supplementari del match col Vicenza) qualcosa sembra ancora funzionare nelle idee di Bruno Tedino e nelle gambe dei giocatori, rei di aver accusato diversi passaggi a vuoto in particolare venerdì sera, nella sfida contro una Cremonese che dal canto suo ha giocato quasi con la mente sgombra e con le gambe decisamente più rodate, oltre che con un piano di gioco più chiaro.in coincidenza con gli impegni delle Nazionali, per mettere a punto qualcosa di diverso e di più spregiudicato in vista dei prossimi impegni di campionato. Già, quella sosta che l'anno scorso non era stata concessa ai rosa e alle altre formazioni che - in tono decisamente minore - vedevano partire i propri giocatori convocati dalle rispettive nazionali, e che quest'anno casca inevitabilmente a fagiolo, visto che il Palermo sembra aver bisogno di lavorare a fondo per mettersi alle spalle un inizio di campionato assai complicato. Come se le due settimane di ritiro a Sappada abbiano fornito delle risposte e delle indicazioni che, in realtà, sono ben lontane da ciò di cui i rosanero hanno bisogno per condurre un campionato di vertice. "Se collaboriamo tutti possiamo arrivare fino in fondo", aveva detto il tecnico friulano nella conferenza stampa che ha preceduto la gara con la Cremonese. Ma la sensazione è che prima ci sia da fare qualcosa di diverso.nella metà campo degli uomini di Mandorlini in coincidenza con il cambio di modulo. Il 3-4-1-2 garantisce senza dubbio più copertura e consente alla difesa a tre di lavorare con maggiore serenità, al netto di errori individuali come quelli di un Brignoli apparso svagato e poco concentrato. Ma non c'è dubbio che una linea difensiva a quattro, davanti alla quale agisce un numero maggiore di giocatori con doti offensive, consente a una squadra come il Palermo di arrivare più facilmente e con maggiore frequenza in zona gol. Non a caso ne ha giovato anche George Puscas: il bomber romeno non ha mai avuto una palla giocabile negli ultimi 16 metri grigiorossi nella prima ora di gioco, salvo poi procurarsi un paio di palle gol invitanti e non messe a segno per via della stanchezza ormai imperante nell'ex Novara. E potrebbero giovarne in futuro anche altri elementi, come un Falletti apparso totalmente fuori fase e un Trajkovski che ha fatto, con il gol dell'iniziale 1-0, una cosa degna del numero 10 che indossa.