. Dopo il botta e risposta tra la Follieri Capital Limited e il club di viale del Fante, l'ex finanziere attraverso un comunicato aveva provato a fare chiarezza: "Sono state riportate delle notizie false e prive di ogni fondamento in relazione alla ricerca di eventuali garanzie bancarie da parte del nostro gruppo per l’acquisizione del Palermo. Il dottor Follieri non si è mosso dai suoi uffici di Dubai e Riyadh. Ribadiamo che due settimane fa sono stati versati su primario istituto di credito 40 milioni di euro e successivamente ne è stata confermata la legittimità ed esistenza da parte della società Union Investment Managment. Gli avvocati della controparte hanno richiesto un ulteriore parere da parte di primario studio internazionale che è stato girato ai nostri consulenti nell’auspicio di una veloce chiusura dell’acquisizione".: "Che come parte di una mia due diligence ho avuto l’opportunità di valutare le garanzie presentate dai banchieri del signor Follieri per determinare l’adeguatezza dei fondi necessari per completare la transazione. Basandomi su ciò posso garantire che il signor Follieri è in grado di intraprendere l’acquisizione del Palermo". Poco più di due settimane fa Follieri aveva inviato la documentazione che attestava una evidenza fondi per 40 milioni di euro destinati all'acquisto del Palermo. Lo studio Withers di Milano sta studiando la documentazione inviata dall'imprenditore foggiano, ma i dubbi restano...