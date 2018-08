A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Struna, 9 Moreo, 11 Embalo, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 26 Santoro, 30 Nestorovski, 31 Pirrello, 32 Haas.

All: Bruno Tedino.

CREMONESE: 22 Radunovic, 14 Mogos, 3 Claiton, 26 Terranova, 17 Migliore, 4 Arini, 18 Castagnetti, 20 Perrulli, 34 Boultam, 27 Emmers, 9 Brighenti (cap.).

A disp: 1 Ravaglia, 12 Volpe, 5 Kresic, 11 Croce, 15 Marconi, 21 Strefezza, 24 Del Fabro, 30 Carretta, 33 Renzetti.

All: Andrea Mandorlini.

43' Ancora Puscas fa partire un'azione d'attacco su rilancio di Brignoli e poi prova a concludere al volo.40' Puscas vince un contrasto e si presenta a tu per tu con Radunovic, la conclusione potente dell'attaccante rosa esce di poco.38' Contropiede orchestrato da Trajkovski che serve in malo modo Falletti.36' Presunto fallo di mano in area di Rajkovic con la Cremonese che protesta in maniera vibrante.32' Quasi autogol di Mazzotta che nel tentativo di mettere in corner un cross ospite per poco non insacca nella sua rete.24' Occasione per Trajkovski che nel cuore dell'area prova la conclusione di prima intenzione trovando la ribattuta della difesa ospite.22' Gara che stenta a decollare con i rosa che tentano la via del fraseggio per avvicinarsi alla porta di Radunovic ma senza fortuna.16' Jajalo ci prova con una conclusione da fuori, tiro completamente sbagliato.13' Occasione Cremonese con Brighenti che ha la possibilità di agganciare un cross in area e girarsi, la mira per fortuna dei rosa è imprecisa.12' Salvi cerca Puscas ma il suo cross non serve nè il rumeno nè Falletti.7' Conclusione di Murawski da fuori, palla che si spegne sul fondo.5' Bellusci salva in scivolata dall'altra parte su un'incursione dei lombardi.4' Falletti mette in mezzo una bella palla rasoterra per Puscas che viene anticipato da un difensore.1' Subito conclusione tentata da Emmers, alta e imprecisa.Batte la Cremonese,Squadre in campo, Palermo in maglia rosa Cremonese in completo bianco.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio. Tedino conferma il 3-4-2-1 con i due trequartisti Trajkovski e Falletti alle spalle dell'unica punta Puscas, all'esordio in campionato con la maglia rosanero.Trajkovski 25'.: 1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 35 Murawski, 8 Jajalo (cap.), 27 Mazzotta, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 29 Puscas.: Luigi Nasca (Bari).