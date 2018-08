"Credo che il risultato giusto sia questo, abbiamo incontrato una Cremonese che gioca bene e ai miei ragazzi non posso dire niente di più. Hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo ed ha ritrovato il pareggio quando la gara sembrava finita e addirittura è andata vicino al 3-2 ma allo stesso tempo di subirlo. Siamo andati in vantaggio però nel secondo tempo la Cremonese ha palleggiato meglio trovando due gol che ci hanno parzialmente tagliato le gambe. Noi siamo stati bravi a reagire e a ritrovare il pari. Loro sono statj reattivi nell'uno contro uno e sono stati costruiti per un campionato di vertice.

Haas è un ragazzo futuribile e di qualità e sicuramente troverà spazio. Nestorovski ha giocato un buono spezzone nel momento in cui Puscas doveva tirare il fiato. In futuro proveremo a farli giocare bene".

il 2-2 di oggi non rappresenta un banco di prova per il resto del campionato ma solo una tappa di avvicinamento alla migliore condizione:che ci ha aiutato in tante palle anticipandole. Io su questa squadra ho sensazioni positive e ve l'ho sempre detto. Alla lunga con l'inserimento di qualche giocatore sono sicuro che arriveremo in fondo. Diversi giocatori sono in ritardo di condizione come Puscas e Fallettj ma possono solo migliorare. Bisogna migliorare e lavorare.