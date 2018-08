CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Brighenti, Piccolo. All: Andrea Mandorlini.

Dare continuità al pareggio di Salerno provando a mettere in cascina i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico. Il Palermo di Bruno Tedino scenderà in campo con questo obiettivo questa sera nell'anticipo della seconda giornata del campionato cadetto contro la Cremonese al 'Barbera' presentando diverse novità rispetto alla gara di una settimana fa in Campania. Novità che riguarderanno innanzitutto il modulo che il tecnico rosanero schiererà contro gli uomini di Mandorlini avendo a disposizione elementi fino alla settimana scorsa fuori per squalifica.L'indicazione della vigilia è quella di una conferma della difesa a tre con Struna che dovrebbe aggiungersi a Bellusci e Rajkovic mentre gli esterni Salvi e Mazzotta avanzeranno a centrocampo con Jajalo che farà coppia con Murawski mentre Fiordilino dovrebbe giocare nel caso di un centrocampo composto da due mezzali. In avanti l'ipotesi della contemporanea presenza del neo acquisto Puscas, al suo esordio ufficiale in maglia rosanero, e di Nestorovski, fino all'ultimo al centro di un possibile trasferimento, è da scartare. Più probabile invece la strada che porta all'impiego del doppio trequartista con Falletti e Trajkvoski alle spalle del rumeno così come provato in allenamento durante la settimana.I grigiorossi, che l'anno scorso nel girone di ritorno strapparono un pareggio fondamentale per la classifica di entrambe le squadre, si presentano con la rabbia accumulata per il pari all'ultimo minuto col Pescara e dunque proveranno a dare tutto per rovinare la festa dei padroni di casa. Ecco che nel 4-3-3 di Mandorlini troveranno spazio l'ex Primavera rosanero Terranova in difesa e un'esperta mediana con Croce, Arini e Castagnetti. In avanti Brighenti supportato da Piccolo e Carretta.: Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski, Falletti; Puscas. All: Bruno Tedino.Luigi Nasca di Bari.