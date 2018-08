BRIGNOLI 5,5 Buone uscite nel primo tempo, poi l'errore di posizione sul pari di Strefezza che lo trova colpevolmente fuori dai pali.SZYMINSKI 5,5 Dei tre in difesa non entusiasma per spinta nè tantomeno per copertura. Tedino lo richiama per tornare alla difesa a quattro.BELLUSCI 6 Bene nella prima frazione poi s'innervosisce dopo il pari e si distingue per interventi rudi che gli costano il giallo.RAJKOVIC 6 Straordinari per il serbo che deve lottare contro i saltatori dei lombardi.SALVI 5,5 Prestazione opaca per l'ex Cittadella che rispetto a Salerno spinge molto meno.MURAWSKI 6 Corsa e contrasti per il polacco che non perde mai le misure.JAJALO 6,5 Si sentiva l'assenza del bosniaco che a centrocampo detta tempi e passaggi.MAZZOTTA 6,5 Il gol del 2-2 premia una prestazione positiva per il palermitano che si ricorderà a lungo questa rete con la maglia della sua squadra.FALLETTI 5,5 L'ex Bologna è propositivo ma la Cremonese gli monta una guardia spietata.TRAJKOVSKI 6 Voto sufficiente solo grazie all'eurogol del primo tempo. Per il resto tantissimi palloni gettati al vento.PUSCAS 6 Lotta da vero attaccante d'area. Si crea due azioni da solo, può solo crescere.HAAS 6 Positivo il suo ingresso, propizia il gol del pari.NESTOROVSKI 6 Entra e per poco trova il gol di testa.MOREO S.V