, per un Palermo che si prepara a vivere la prima partita casalinga in campionato in questa stagione. Domani sera al "Barbera" arriva la Cremonese, e il tecnico friuano pensa di avere a disposizione una squadra forte a prescindere dalle cessioni che potrebbero arrivare nelle ultime 24 ore di mercato: "La società in tempi non sospetti ha fatto dei grandi investimenti su giocatori importanti, come Mazzotta, Haas, Falletti e Puscas, e li ha fatti a prescindere dalle uscite. A testimonianza del fatto che eravamo molto presenti nelle sedi opportune. Devo giudicare il lavoro del campo durante la settimana, devo vedere chi sta meglio. Siamo in una situazione in cui in un giorno può cambiare il modo di giocare, perchè non siamo al top, e solo quando lo saremo avremo una linea da seguire, ma per il momento viviamo alti e bassi. Devo riuscire a capire le cose migliori da mettere in campo. Falletti e Puscas possono benissimo giocare dall'inizio".Tedino non intende fare trattamenti di favore per il suo capitano, così come per gli altri giocatori che sulla carta sembrano favoriti per giocare ma che il posto nell'undici di partenza dovranno conquistarlo sul campo: "Nestorovski non è l'unico coinvolto in questa situazione, ma ripeto che per me quando si lavora in settimana sono tutti uguali. Quelli che mi dimostrano qualcosa in più, giocano. Io sono il giudice di quanto accade in settimana e nelle partite. Sinceramente ho sempre avuto idee molto chiare sui miei principi e sul modo in cui vanno applicati. Quelli che ho a disposizione li faccio giocare in base alle mie valutazioni. Non ho bisogno di andare da Nestorovski per dirgli di giocare, ho bisogno di vederlo allenare. Non devo chiedere niente a nessuno, faccio delle scelte in base a questioni psico-fisiche e tecniche, cercando di fare il bene della squadra"., arrivato sia per poter rimpiazzare il macedone che eventualmente per affiancarlo, come potrebbe accadere già domani. Dell'ex interista, Tedino tesse grandi lodi: "George è un giocatore con una buona struttura e una buona gamba, privilegia l'attacco dello spazio ed è molto reattivo. Sa smarcarsi bene. Secondo me ci sono dei giocatori che prediligono certe funzionalità, e lui è un buonissimo terminale offensivo, gli piace fare gol. Sente l'area di rigore ma partecipa al gioco, attualmente è all'80% e credo che quando sarà al top della condizione incarnerà il centravanti modello. Bisogna vedere dentro la sua testa che tipo di funzionalità ha a livello tattico". Con Puscas e Nestorovski il Palermo potrebbe sconfiggere quel mal di gol, sul quale però Tedino non è d'accordo: "Questo è un concetto che abbiamo espresso spesso, e che io ho sempre smentito dando spazio ai fatti. Siamo andati a Salerno in una settimana particolare contro una squadra che ha grandi aspettative e tanto entusiasmo, abbiamo avuto personalità e abbiamo avuto spesso il pallino del gioco"., ma che Tedino aveva inserito nella griglia di squadre che si giocheranno la serie A. E nonostante le tante defezioni, il tecnico rosanero sostiene che i grigiorossi saranno agguerriti e temibili: "Giocano Castagnetti, probabilmente Petrulli e Brighenti. Io credo che il valore aggiunto della Cremonese sia il lavoro di gruppo, è una squadra costruita bene e con logica, con giocatori importanti e con un ottimo allenatore. È normale che pensiamo ai giocatori che mancheranno, ma non credo che sia un vantaggio per noi. Dovrà essere un vantaggio per noi il fatto di giocare in casa. Dovremo essere corti e accorti. Loro fanno calcio in casa e fuori, lì troveremo arrabbiati per il pareggio all'esordio, dovremo fare una grandissima partita". La diretta televisiva potrebbe ridurre il numero di ingressi allo stadio, e Tedino non vuol fare dello stadio vuoto un alibi: "Il Barbera è un fattore aggiunto come si è visto nel finale della scorsa stagione, il calore dà una spinta anteriore ma i tifosi non fanno i gol, dovremo farli noi".Tedino si complimenta pubblicamente con entrambi, in particolare con l'ex Cittadella, alla sua prima vera prova in questa posizione: "Mazzotta aveva fatto il quinto di centrocampo in carriera, ne ha le caratteristiche perchè ama spingere, quindi non credo che ci siano state difficoltà per lui. Salvi è un giocatore molto intelligente che ha fatto un'ottima partita, cercando anche il gol in alcune situazioni che abbiamo provato. Hanno fatto una buona partita entrambi". Detto che è "possibile vedere Struna dal primo minuto, ma non è sicuro", Tedino parla anche delle chances che il Palermo avrà di andare in serie A. Chances che dipenderanno soprattutto dalla disponibilità al lavoro dei suoi giocatori: "Io ho delle sensazioni che mi tengo per me, devo solo far coesistere giocatori che sulla carta potevano anche uscire. Se ci saranno tutti giocatori che vorranno collaborare ed essere propositivo, allora potremo arrivare fino in fondo".