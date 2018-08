per via della fideiussione sottoscritta con la società Finworld Spa, "soggetto - scrive la Figc - non legittimato ai sensi della normativa statale vigente" e non più utile "nell'ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione" per rilasciare garanzie fideiussorie per l'iscrizione ai campionati. La Federcalcio ha fissato entro il 28 settembre il termine ultimo per depositare presso la Lega di appartenenza la garanzia fideiussoria necessaria per l'iscrizione in campionato, rispettivamente di 800.000 euro per le squadre di B e 350.000 per quelle di C. "L'inosservanza del suddetto adempimento - costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 800.000 per le società di Serie B e di euro 350.000 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019".: "Con riferimento al Comunicato N.59 diramato dalla FIGC in data odierna, si comunica che la fideiussione nell’ambito delle procedure di ammissione al campionato di Serie B, a suo tempo presentata dalla Società, era stata regolarmente accettata dalla Federazione, che aveva appurato la validità della garanzia rilasciata dalla Finworld SpA. Successivamente, la Federazione non ha più ritenuto la predetta Finworld soggetto legittimato ai sensi della normativa statale vigente ed ha chiesto alla Società una nuova garanzia fideiussoria. Preso atto di ciò, l'U.S. Città di Palermo sta già provvedendo alla presentazione di una nuova fideiussione entro i termini stabiliti, per assicurare la regolare iscrizione al campionato. In ogni caso, appare incomprensibile e denigratoria la specifica menzione effettuata dalla Federazione relativamente alla posizione dell'U.S. Città di Palermo, poiché detta Società ha sin da subito ottemperato puntualmente alle rigide prescrizioni federali".