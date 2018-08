PALERMO - Un esordio da spettatore forzato, vista la squalifica rimediata nella passata stagione da scontare nell'attuale, contro la Salernitana con la speranza di tornare ad essere decisivo così come accaduto nell'ultimo campionato seppur concluso con l'eliminazione in finale play off. Mato Jajalo domani sera nel match contro la Cremonese al 'Barbera' si riprende le chiavi di quel centrocampo che all'Arechi di Salerno era orfano della sua grande esperienza e della classe con cui il bosniaco gestisce il pallone e rilancia le azioni dei rosanero. Dopo un'estate con le valigie in mano infatti, con il club di viale del Fante che ha provato a piazzare il regista prima in Grecia al Paok e poi in serie A al Cagliari e successivamente all'Udinese senza ricevere in cambio offerte degne del valore del giocatore, Jajalo ha dunque deciso di proseguire la sua esperienza in Sicilia.in cui l'anno scorso, con i rosanero vicini all'obiettivo promozione, Jajalo ammise di poter restare anche per chiudere la sua carriera e che, evidentemente, anche senza aver raggiunto l'obiettivo tre mesi fa l'ex centrocampista di Colonia e Siena non ha intenzione di rinunciare riprovandoci ancora una volta con l'allenatore che piu di tutti, nella sua esperienza fino ad ora in rosanero, ha creduto nelle sue qualità. Il secondo capitolo di Bruno Tedino sulla panchina del Palermo deve aver convinto il playmaker a darsi un'ulteriore chance in un progetto dove la sua presenza in mezzo al campo risulta fondamentale nei delicati equilibri di un campionato come quello cadetto.il tecnico rosanero avrà dunque la possibilità di schierare il 4-3-1-2 visto con scarsi risultati nel precampionato, con Jajalo affiancato da Murawski ed uno fra Fiordilino ed Haas con lo svizzero che all'occorrenza può anche giocare come sostituto del bosniaco, oppure puntare com'è certo sulla difesa a tre e su una mediana che vede l'avanzamento dei due esterni Salvi e Mazzotta. In quel caso sia in un 3-4-1-2 che in un 3-5-2 la presenza di Jajalo sarà assicurata con tre uomini (Chochev è ancora ai box ma sulla via del rientro) che si contendono i rimanenti posti a centrocampo. Di sicuro c'è che nell'anticipo di domani vedremo un Palermo diverso rispetto a quello di sabato scorso, una squadra che potrà nuovamente contare sulla classe del suo regista.