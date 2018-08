, in vista delle prossime tornate di impegni internazionali in programma la prima settimana di settembre. Stiamo parlando di Aljaz Struna, Aleksandr Trajkovski e Ilija Nestorovski, convocati rispettivamente da Slovenia e Macedonia. Il difensore, attualmente al centro di un intrigo di mercato che sembra risolversi con la sua permanenza tra le fila della formazione rosanero, è stato inserito nella lista della Nazionale slovenia che affronterà Bulgaria e Cipro, rispettivamente il 6 settembre a Stozice e tre giorni dopo in quel di Nicosia. Con lui altri elementi provenienti dal nostro campionato, come il portiere Belec, i difensori Krajnc e Balkovec, oltre ai centrocampisti Kurtic, Stulac e Zajc. I due attaccanti macedoni faranno invece parte della lista (in cui c'è anche il genoano Pandev) della Nazionale macedone che giocherà le gare di Nations League contro Gibilterra e Armenia, rispettivamente sempre il 6 e il 9 settembre. Ricordiamo che, a differenza della scorsa stagione, non ci saranno partite del campionato di serie B in contemporanea con le finestre dedicate agli impegni delle Nazionali, quindi Struna, Trajkovski e capitan Nestorovski non saranno assenti.