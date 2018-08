veva deciso di restare in rosaneto, rifiutando anche l'idea di una cessione all'estero in questi ultimi giorni in cui il mercato è ancora aperto in altri paesi.

di giocare, per riconquistarsi quel posto che era suo qualche mese fa, e un nuovo infortunio lo ricaccia indietro nelle gerarchie. Per Andrea Rispoli, uno degli 'scontenti' che non ha trovato sistemazione nell'ultima sessione di mercato, i guai muscolari proseguono dopo che già nella passata stagione proprio il campano fu costretto a saltare diverse gare proprio per i risentimenti legati a quell'adduttore lungo della gamba sinistra di cui ora l'esterno soffre una lesione di secondo grado dopo l'allenamento di ieri al Tenente Onorato di Boccadifalco. Una brutta tegola per il giocatore chedopo essere stato vicino al trasferimento in serie A ache dopo aver rilanciato il suo esterno nel secondo tempo contro la Salernitana, sancendo difatti la permanenza e l'importanza almeno fino a gennaio di Rispoli per questo gruppo, rivede le streghe della passata stagione con il doppio infortunio proprio ad inizio stagione di entrambi gli esterni sinistri Rolando ed Aleesami. In quell'occasione il tecnico trevigiano fu costretto a far di necessità virtù adottando diverse soluzioni alternative che coinvolsero poi anche l'altra fascia con i ko di Morganella e appunto Rispoli. Andando veloce di un anno l'allenatore rosanero si ritrova dunque i terzini sulla carta titolari (per Aleesami è sempre in piedi un trasferimento entro il 31 agosto) out per almeno un mese.i siciliani hanno acquistato per fortuna Salvi e Mazzotta, ovvero i sostituti di quegli esterni che in estate avrebbero dovuto salutare ma che invece rischiano di restare entrambi per almeno altri sei mesi. Tedino dalla prima gara del precampionato ha lavorato sugli ex Cittadella e Pescara nell'eventualità che il mercato gli avesse lasciato solo loro come titolari del ruolo, situazione che si sta verificando invece per via dei problemi fisici. Verrà rimandato dunque di qualche giornate il ballottaggio fra Rispoli e Salvi mentre Mazzotta attenderà la sera del 31 per sapere se avrà un rivale nel contendersi la fascia sinistra. Di certo venerdì contro la Cremonese i titolari saranno loro con l'allenatore che li dovrebve schierare ancora una volta più avanzato un centrocampo a quattro o addirittura a cinque con la presenza contemporanea di Jajalo, Murawski e Fiordilino.