. I contatti tra l'ex presidente del Siena e Maurizio Zamparini si sono intensificati e nel corso di questa settimana potrebbe esserci l'incontro decisivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, Ponte non andrebbe ad acquistare la società ma immetterebbe dei capitali per cercare di portare avanti un progetto di riassetto finanziario del club di viale del Fante.. Il consiglio di amministrazione rosanero vede attualmente a capo Daniela De Angeli, tale carica però non è definitiva, ma solamente momentanea dopo l'addio di Giammarva. Lo stesso quotidiano sopracitato evidenzia inoltre anche la possibilità che possa essere lo stesso Ponte a diventare nuovo presidente che di certo dovrebbe entrare nel consiglio (in base al progetto), ma non si sa con quale carica.