quella che può essere considerata ormai una consuetudine negativa, non è arrivato quel gol su azione da parte di un attaccante che Tedino e la tifoseria ormai attendono invano in una gara ufficiale. Trajkovski, con la traversa piena colta a metà del primo tempo, era andato vicino nello spezzare quella che appare come una maledizione per l'attacco del Palermo che in questo inizio di stagione sembra aver dimenticato come si segna. Se si considera infatti che l'ultima rete di Nestorovski, uno che nella sua prima stagione in serie A ha realizzato undici centri quasi tutti su azione, prima del rigore segnato in Coppa Italia contro il Cagliari risale al 2 aprile scorso, nel recupero della gara con il Parma, allora si comprende la portata del malanno che affligge il reparto avanzato.del difensore serbo Rajkovic contro il Vicenza nel turno precedente di Coppa al 'Barbera' per ritrovare l'ultimo gol su azione di un attaccante siciliano bisogna riavvolgere il nastro al play off di andata disputato a giugno dal Palermo col Frosinone in cui La Gumina pareggiò con un gran destro la rete iniziale di Ciano. In effetti negli ultimi mesi della passata stagione, se non fosse stato per la vena realizzativa del palermitano classe '96 volato in serie A all'Empoli, il problema dell a sterilità dell'attacco si sarebbe già presentato in maniera chiara e netta. Se Nestorovski non segna da aprile ai suoi compagni attualmente in rosa non va certo meglio.che quando gioca in coppia con il connazionale non riesce quasi mai a trovare la via della rete, manca addirittura dal 21 dicembre dell'anno scorso in occasione del pareggio esterno contro il Cesena con l'attuale numero dieci rosanero che aprì le danze. Non se la passa certo meglio Stefano Moreo che gli ultimi gol in B li ha segnato addirittura quando indossava ancora la maglia del Venezia di Pippo Inzaghi. Per il milanese il digiuno risale come per Trajkovski a dicembre quando grazie alla sua rete i lagunari paeggiarono in trasferta contro la Cremonese, la stessa squadra che i rosa affronteranno venerdì nell'anticipo del 'Barbera'.parecchio deludenti ecco che l'esordio di George Puscas, previsto proprio per la sfida contro la Cremonese, potrebbe rappresentare la scossa che serve in avanti a questa squadra che sembra aver dimenticato come segnare. L'attaccante rumeno, chiamato a sostituire e non far rimpiangere l'addio di La Gumina, ha impressionato nella passata stagione con numeri da grande bomber al Novara (9 gol in 19 presenze) arrivando in prestito a gennaio dal Benevento, in cui aveva già segnato un gol nel 2-2 storico dei campani col Milan in cui segnò anche l'attuale portiere rosanero Brignoli, e riuscendo quasi nell'impresa di salvare da solo i piemontesi. Tedino, che non lo ha avuto a disposizione nella gara inaugurale per una squalifica, non vede dunque l'ora di gettarlo nella mischia probabilmente con due trequartisti alle spalle per fornirgli più palloni possibile da mettere in porta superando quella che sta diventando ormai un incantesimo.