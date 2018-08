, al debutto in campionato, sia una buona base di partenza per dare il via alla stagione. Nella conferenza stampa che lo ha visto protagonista in quel di Boccadifalco, il giovane centrocampista rosanero sostiene che ci siano buone cose da portarsi dietro: "Il punto a Salerno è un buon punto, dato che comunque abbiamo avuto delle occasioni da rete. Non è facile giocare contro una squadra che si è chiusa a lungo ed è ripartita spesso. Siamo amareggiati per il pareggio ma dobbiamo ripartire in vista di venerdì, che c'è un'altra battaglia da affrontare". È lui uno dei palermitani che fanno parte di uno zoccolo duro sempre più grande, e del quale lo stesso Fiordilino è felice di far parte: "Siamo in tanti e siamo contenti di essere così tanto. È anche rientrato Mazzotta dopo aver girato tanto ed essere tornato a Palermo. Per noi è un ragazzo straordinario"., con l'amarezza data dalla mancata promozione. Fiordilino vuole tornare soprattutto su ciò che c'è da confermare rispetto all'annata precedente, negando l'esistenza di un problema in fase realizzativa nonostante la bocca rimasta asciutta sul campo di Salerno: "Dobbiamo continuare a fare ciò che si è fatto l'anno scorso, abbiamo fatto un buon campionato e alla fine siamo un po' calati. Abbiamo fatto qualche sconfitta che dobbiamo evitare, ma siamo il Palermo e dobbiamo scendere sempre in campo per vincere. Di sicuro c'è un po' di rammarico, ma dobbiamo concentarci sul prossimo campionato, altrimenti si fanno cattive figure. Non dobbiamo più pensare al passato. Mal di gol? No, assolutamente. In questa squadra non c'è un problema relativo al gol".prevedrà la diretta televisiva in chiaro. Fiordilino sotto questo aspetto spera in una buona cornice di pubblico, non solo contro i grigiorossi ma anche per il prosieguo della stagione: "Spero che vengano in tanti, il pubblico ci dà una mano e ci dà entusiasmo. Ma allo stesso tempo dobbiamo essere noi a dare alla gente gli stimoli per venire allo stadio". Per l'ex di Cosenza e Lecce c'è anche la voglia di tornare a giocare e continuare ad essere protagonista, nonostante la tanta concorrenza che diventerà sempre più forte con il prosieguo del campionato: "Non penso che siamo pochi. Sabato Jajalo era squalificato e Chochev dovrà rientrare, poi ci sono Santoro, Haas e tanti altri. Possiamo giocare sia a due che a tre in mezzo al campo, la concorrenza fa sempre bene e io mi alleno sempre al massimo per mettere in difficoltà il mister e cercare spazio".fin qui visti in questo primissimo scorcio di stagione. Anche perchè nel cuore e nella mente di Fiordilino, c'è la voglia costante di lavorare e di migliorare. Per sè, per il Palermo e per i suoi concittadini palermitani: "A Cosenza ho giocato a due in mezzo, a Lecce ho giocato a tre, quindi sono abituato ad entrambe le situazioni. Sono concentrato a migliorarmi giorno dopo giorno e ad allenarmi forte, non penso all'anno della svolta, poi sarà il campo a dire la sua. Ci sono altri giocatori importanti in questa squadra, io devo solo essere concentrato sul campo e dare il massimo per il bene del Palermo. Sento i tifosi sempre vicino, ci può essere tanta amarezza ma il tifo e l'aiuto c'è sempre".