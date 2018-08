E tutto nasce, neanche a dirlo, sui social network. È nata da qualche giorno la pagina Facebook "Apriamo le porte, del Frosinone" che ha alla base un intento benefico nel pieno spirito dello sfottò a sfondo calcistico. La partita valida per la finale playoff per la promozione in serie A, in cui i ciociari hanno superato i rosanero, non è andata giù, come si legge nella prima parte del Manifesto, edito dai fondatori di questa pagina: "Crediamo che l’essenza dello sport, qualunque esso sia, stia nei valori di lealtà, correttezza e rispetto per l’avversario. Lanciare dei palloni in campo durante una finale dei playoff del campionato di calcio di Serie B per impedire alla squadra avversaria di raggiungere il pareggio nei minuti finali è un gesto che andrebbe condannato in modo universale e che meriterebbe una punizione ben più grave di qualche migliaia di euro di multa e una squalifica del campo. Indipendentemente che a compierlo siano stati i tifosi o i tesserati della squadra".quest’anno, e che la stagione possa rivelarsi ricca di gol subiti. Allo stesso modo crediamo che i valori di uguaglianza, accoglienza e carità verso i più deboli siano universali e che i diritti di tutti gli esseri umani vadano sempre tutelati, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal sesso. Lasciare dei disperati morire in mare, è un comportamento vigliacco e inumano, infinitamente più grave di rovinare una partita di calcio con una condotta antisportiva".in base ai risultati che il Frosinone porterà a casa nelle trentotto partite di una serie A non iniziata benissimo per i ciociari, ma che fa comunque sorridere pensando a questa iniziativa, divertente e al tempo stesso carica di buoni propositi: "Offrire soccorso in situazioni di emergenza in mare è un dovere oltre che un diritto, per questo abbiamo scelto di supportare chi promuove con le azioni questi princìpi di solidarietà. Per questi motivi abbiamo deciso di donare 1 € per ogni gol subito dal Frosinone Calcio nella stagione 2018/19, con la speranza che siano davvero tanti. Ad ogni pallone raccolto in fondo alla porta da parte dell’estremo difensore frusinate corrisponderà una donazione, fatta di tutti coloro che decideranno di abbracciare la causa. Per aderire basta condividere il post in evidenza nella pagina, dichiarando il proprio impegno a effettuare una donazione al termine del campionato di serie A"., con il risultato che verrà a sua volta moltiplicato per il numero di persone che decideranno di aderire a questa iniziativa. L'incasso complessivo che sarà raccolto al termine della stagione, verrà devoluto all'organizzazione non governativa Proactiva Open Arms. Si tratta di una organizzazione senza scopo di lucro la cui missione principale è quella di salvare i rifugiati dal mare che arrivano in Europa in fuga da guerre, persecuzioni o povertà. Perciò, se volete unire la vostra voglia di rivalsa nei confronti dei gialloblu con la possibilità di fare del bene, ecco che è giunta l'occasione per unire l'utile al dilettevole.