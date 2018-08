è una settimana decisiva per definire il resto della stagione del Palermo nei termini di composizione definitiva della rosa almeno fino a gennaio. Entro venerdì 31 agosto infatti, giorno tra l'altro in cui i rosanero scenderanno in campo al 'Barbera' contro la Cremonese per la prima sfida casalinga della stagione di serie B, il club di viale del Fante dovrà decidere se privarsi di qualcuno dei cosiddetti giocatori 'scontenti' che avrebbero dovuto trovare una nuova collocazione già nelle prime battute del mercato estivo e che invece con il passare del tempo sembrano destinati ad una permanenza in Sicilia. Per i vari Nestorovski, Struna, Aleesami e Rispoli (in questo lotto non inseriamo Jajalo che risulta essere attualmente una pedina fondamentale, ndr) i prossimi giorni saranno dunque decisivi per scegliere se continuare in maglia rosa.contro la Salernitana è apparso in maniera evidente quanto l'assenza di pochi giocatori per squalifica, specialmente a centrocampo e in attacco, abbia costretto il tecnico Tedino a dover adottare un altro modulo con la presenza di due interditori come Murawski e Fiordilino, poco propensi alla costruzione del gioco come Jajalo, con l'avanzamento dei due terzini Mazzotra e Salvi. La prova non proprio esaltante proprio dei due nuovi acquisti, con Salvi leggermente più positivo con un paio di interessanti occasioni, potrebbe aver convinto definitivamente l'allenatore a non rinunciare a Rispoli ed Aleesami. Il norvegese attualmente ai box per infortunio ha qualche offerta dalla Grecia (il Paok Salonicco è sempre interessato) ma senza un'adeguata offerta potrebbe restare insieme al campano lottando per riprendersi quella maglia da titolare che ormai sembrava del tutto abbandonata.di giocare sempre dal 1', mettendo in difficoltà nelle scelte Tedino, è il macedone Nestorovski. La prova opaca disputata a Salerno dall'intero reparto avanzato non può infatti essere addossata esclusivamente sulle spalle del numero 30 che in un'eventuale schieramento con Puscas al suo fianco o con due trequartisti alle sue spalle come Trajkovski e Falletti potrebbe sicuramente far meglio. Ecco che la cessione dell'attuale capitano (il conferimento della fascia contro la Salernitana in tal senso è una prova di ulteriore attaccamento al club da parte della punta) in questo momento potrebbe concretizzarsi solo davanti un'offerta dall'estero irrinunciabile per il giocatore ed il Palermo che, senza una prospettiva del genere, preferisce tenere un pezzo pregiato del genere in B per puntare alla promozione diretta.che in un reparto affollato come la difesa potrebbe anche decidere di fare le valigie e cambiare campionato (in Germania il Werder Brema è sempre in attesa di una risposta). Il ritorno allo schieramento della retroguardia a tre però nell'ultima settimana, con la possibilità di rivederlo anche venerdì contro la Cremonese, ha fatto risalire le quotazioni dell'ex Carpi che con Tedino ha interpretato ottimamente quel modulo e che con Rajkovic e Bellusci andrebbe a comporre uno dei terzetti difensivi più forti ed esperti della categoria. Per tutti gli scontenti dunque, considerando ovviamente una doverosa spalmatura degli ingaggi per non pesare sul bilancio societario, c'è la possibilità di restare per rendere più forte questo Palermo.