A disp: 1 Vannucchi, 5 Mantovani, 6 Odjer, 7 Anderson D., 8 Di Gennaro, 20 Palumbo, 24 Bocalon, 26 Galeotafiore, 27 Orlando, 28 Anderson A., 30 Jallow, 32 Mazzarani.

All: Stefano Colantuono.

PALERMO: 1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 35 Murawski, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Struna, 11 Embalo, 20 Falletti, 23 Fiore, 26 Santoro, 31 Pirrello, 32 Haas.

All: Bruno Tedino.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Molfetta).

60' Colantuono allontanato dal campo per proteste.49' Occasione Salernitana con Akpa Akpro che mette in area un cross che finisce sul volto di Bellusci e poi in corner.46' Contatto in area rosanero fra Murawski e Castiglia, l'arbitro Abbattista non ravvisa nulla.Si riparte nessun cambio nelle due squadre.44' Castiglia prova un tiro a giro che finisce fuori.40' Traversa piena di Trajkovski che in area di rigore è libero di calciare. Micai non interviene pensando che la palla esca fuori.36' Fiordilino carica un tiro da fuori senza precisione.30' Conclusione da fuori area di Murawski, Mica para senza problemi la conclusione debole e centrale.26' Occasione per Salvi che calcia da dentro l'area granata con Micai che si oppone bene.23' Lancio di Trajkovski per Moreo che per un attimo sfugge dalla presa di Micai.21' Djuric prova la rovesciata senza trovare però il pallone.17' Cross sballato di Szyminski.10' Azione confusa della Salernitana con Vuletich che prova a concludere verso la porta di Brignoli ma viene anticipato in corner da Rajkovic.7' Possesso palla rosanero con la Salernitana che attende un errore degli ospiti.5' Murawski non imbecca la corsa di Salvi.4' Calcio d'angolo per i rosanero conquistato da Trajkovski.2' Lancio errato di Bellusci per Trajkovski.Batte la Salernitana,Un minuto di silenzio per le vittime di Genova e del Pollino prima del calcio d'inizio.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Confermata la formazione della vigilia per Tedino con il 3-4-1-2 che vede Trajkovski alle spalle di Nestorovski e Moreo e Szyminski che va a comporre il terzetto difensivo con Rajkovic e Bellusci.12 Micai, 25 Migliorini, 21 Schiavi (cap.), 29 Perticone, 15 Casasola, 18 Akpa Akpro, 14 Di Tacchio, 23 Castiglia, 2 Pucino, 11 Djuric, 9 Vuletich.Ammoniti: Pucino 26', Di Tacchio 58'.